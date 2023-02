Starker Auftakt von Rohrbachs Athleten

Werbung

Beim Europacup im kroatischen Karlovac waren so viele Starter wie noch nie dabei. 2.700 Kickboxer kämpften um die Medaillen. Rohrbachs Athleten eroberten zweimal Silber und dreimal Bronze. Am ersten Tag gab es im Team-Bewerb überraschend Bronze für Viktoria Hader und die erst 15-jährige Anna Schmidl. Sie verloren erst im Halbfinale gegen die amtierende Welt- und Europameisterinnen aus Italien.

Hader legte mit einer Silbermedaille im Einzel Pointfight (-70 Kilogramm) nach. Die zweifache Mama gewann im Turnierverlauf drei Kämpfe. Im Halbfinale musste sie gegen die deutsche Vizeweltmeisterin Stefanie Megerle in die Verlängerung. Nachdem es auch nach der Extrarunde unentschieden stand, entschied der nächste Punkt, den holte sich Hader. Im Finale war die Lebensgefährtin von Coach Michael Gerdenitsch gegen die italienische Junioren-Weltmeisterin dann chancenlos. Pech hatte Top-Talent Schmidl, die in der U19-Klasse zweimal Platz fünf erreichte. In der Allgemeinen Klasse zwang sie die amtierende Welt- und Europameisterin in die Verlängerung: „Die habe ich leider verloren. Insgesamt bin ich zufrieden mit meiner Leistung und umso motivierter für die folgenden Turniere.“ Christoph Spielhofer schaffte es bei seinem ersten Europacup-Auftritt gleich zweimal auf das Podest. Der 14-Jährige holte in den Pointfight-Klasse -63 und -69 Kilo jeweils Bronze. Im Beginners-Bewerb wurde Lena Kreiner im Leichtkontakt (-37 Kilogramm) Zweite. Fünfte Plätze gab es für Yvonne Schmidl (Pointfight -60, -65 Kilo), Spielhofer (Pointfight, -63 Kilo), Andre Wieger (Leichtkontakt, -89 Kilo) und Hader (Pointfight +70 Kilo). „Das Turnier war top besetzt. Mit den vielen fünften Plätzen hatten wir etwas Pech. Dennoch sind wir mit zweimal Silber und dreimal Bronze sehr zufrieden“, resümierte Coach Gerdenitsch.