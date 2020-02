Der Start in das Wettkampfjahr 2020 verlief für die Athleten des Kickboxclub, kurz KBC, Rohrbach sensationell. Die Delegation der Burgenländer schlug sich beim 10. Europa Cup in Karlovac ganz hervorragend und fand sich nach insgesamt 15 Stunden mehrmals am Podest. Kroatien war also definitiv eine Reise wert. So schnitten die Kickboxer ab:

Topfighterin Anna Schmidl startete in drei Kategorien, konkret U13 -37kg und -42kg sowie in der U16 -37kg. Nach insgesamt elf Siegen – unter anderem gegen Kontrahenten aus Ungarn, Bulgarien oder Kroatien – holte sich Anna dreimal Gold, bot dabei tolle Techniken und bewies einmal mehr ein starkes Nervenkostüm. Die erst 12-Jährige ließ sich weder durch Halbzeitrückstände, noch durch Titel der Gegnerinnen und dergleichen aus der Ruhe bringen und zeigte Weltklasse-Leistungen.

Yvonne Schmidl startete in zwei Gewichtsklassen und kämpfte sich dabei zuerst in der Kategorie U19 -55kg durch zwei Siege über Kontrahentinnen aus Kroatien und Spanien bis ins Finale vor. Hier verlor sie nach Halbzeitgleichstand letztlich unglücklich mit 2:5 und holte sich somit Silber. Etwas verärgert über sich selbst motivierte sich Yvonne Schmidl dann aber für die nächste Gewichtsklasse, in der sie auch Europameisterin ist, die U19 -60kg. Hier holte sich die 17-Jährige nach drei Siegen über Italien, Slowenien und Bulgarien den Europa Cup-Titel in dieser Kategorie.

Sandro Nukic , jüngster Athlet im Team, startete ebenfalls in zwei Gewichtsklassen – U13 -37kg und -42kg. Hier kämpfte sich der Youngster nach drei Siegen bis ins Halbfinale vor, wo er knapp dem späteren Sieger und Europameister aus Italien mit 3:5 unterlag. Damit holte sich Nukic Bronze in der Klasse Point Fighting U13 -37kg.

Motiviert und hungrig auf mehr kämpfte sich Sandro nach vier Siegen über Gegner aus Ungarn, Kroatien, Bulgarien und Slowenien ins Finale. Dort stand er wieder seinem Halbfinalgegner aus der anderen Gewichtsklasse gegenüber. Dieser Kampf war an Spannung nicht zu übertreffen, endete nach zwei Runden 5:5, nach Verlängerung 8:8 und ging schließlich in den Sudden Death, wo dann der erste Punkt gewinnt. Das Glück war aber nicht auf Sandros Seite, der im Finale schließlich denkbar knapp mit 8:9 in der zweiten Verlängerung das Nachsehen hatte. Der 11-jährige Superfighter bewies aber mit Silber im Point Fighting U13 -42kg, dass mit ihm immer zu rechnen ist.

Felix Schmidl kämpfte in der Klasse U16 -57kg und -52kg. Zuletzt war er in der Klasse -47kg aktiv und holte hier auch den Europameistertitel. Diesmal kämpfte er sich bei der um zehn Kilo schwereren Gewichtsklasse nach zwei Siegen über Kroatien und Bulgarien bis ins Halbfinale vor. Hier verlor Felix knapp mit 3:5 und holte in der Kategorie bis 57 Kilogramm Bronze.

In der Gewichtsklasse -52kg war Felix dann um 22.30 Uhr an der Reihe. Scheinbar nicht die optimale Zeit – der junge Fighter aus Marz verschlief diesen Kampf komplett, fand nicht gut in seinen Rhythmus, verlor nach zwei Runden und wurde letztlich Neunter.

„Wir wissen, dass Karlovac ein sehr gut besetztes Turnier mit Kämpfern aus über 40 Nationen ist und es hier auch nicht so einfach ist, zu gewinnen"

Emma Nukic stellte wiederum unter Beweis, dass der Weg zum erfolgreichen Comeback zwar hart, aber möglich ist. Die 15-Jährige kämpfte sich in der U19-Klasse auch bis ins Halbfinale vor. Hier führte sie zur Pause gegen die spätere Siegerin aus Ungarn mit 4:3, zog aber aufgrund der anstrengenden Kämpfe zuvor gegen die physisch stärkere Gegnerin in der zweiten Runde doch noch den Kürzeren. Positiv ist aber, dass es Emma nach ihrer schweren Verletzung wieder zurück aufs Podium schaffte. Platz drei in der U19 +70kg sollte Auftrieb geben. In der Gewichtsklasse U16 +65kg hatte sie Lospech und traf gleich auf die amtierende Europameisterin aus Bulgarien. Diese war an diesem Abend noch eine Nummer zu groß. Emma Nukic freute sich trotzdem über den Teilerfolg auf ihrem Weg zurück an die Spitze.

Einer, der sich ebenfalls freute, ist Trainer Michael Gerdenitsch . Sein Resümee: „Wir wissen, dass Karlovac ein sehr gut besetztes Turnier mit Kämpfern aus über 40 Nationen ist und es hier auch nicht so einfach ist, zu gewinnen. Außerdem ist es ein guter Maßstab, um zu sehen, wie wir im Vergleich mit den anderen Kämpfern stehen. Für uns heißt es jetzt weiter brav zu trainieren und die anstehenden Alterssprünge und Gewichtsklassenwechsel, so gut wie möglich, zu kompensieren. Also Training, Training, Training …“