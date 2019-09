Vier Rohrbacher fuhren zur Nachwuchs-Europameisterschaft nach Györ (Ungarn) und vier kehrten mit Medaillen behangen wieder nach Hause zurück – zweimal Gold und zweimal Silber, so lautet die eindrucksvolle Bilanz des KBC.

Yvonne Schmidl (17 Jahre), Goldmedaillengewinnerin aus Sieggraben: Schmidl zog mit zwei glatten Siegen in das Finale ein, dort profitierte die KBC Athletin von einem verletzungsbedingten Nichtantreten ihrer Landsfrau Nurhana Fezlic.

Felix Schmidl (14 Jahre), Goldmedaillengewinner aus Marz: Der Start ins Turnier war mühsam, danach kam Schmidl immer besser in Fahrt, schlug im Halbfinale den haushohen Favoriten Liam Holden mit 4:3. Auch der Finalkampf gegen Tomi Seslar stand Messers Schneide, erneut behielt Schmidl die Oberhand, krönte sich mit einem 8:6 zum Europameister.

Anna Schmid (12 Jahre), Silbermedaillengewinnerin aus Marz: Nach ihrem WM-Erfolg im Vorjahr stieg Schmidl in der nächsthöhere Gewichtsklasse auf, auch dort stieg sie wieder auf das Podest. Schmidl unterlag im Finale nur kapp.

Alessandro Nukic (11 Jahre), Silbermedaillengewinner aus Draßburg: Nach seiner WM-Bronzenen im Vorjahr kommt nun EM-Silber dazu. Doch für diese Medaille musste Nukic richtig hart fighten. Im Viertelfinale gab es einen knappen Sieg gegen Aiden Lennan, gegen den Iren PJ Scunon gewann der Draßburger mit einem Punkt Vorsprung. Im Finale war gegen den Briten Jack Sowersby die Kraft aus.

Reaktionen: Das Ergebnis der Nachwuchs-EM ist auf alle Fälle ein historisches. Noch nie hatten die Rohrbacher vier Aktive zu einer Nachwuchs-EM gebracht, dementsprechend auch noch nie so viele Medaillen geholt. Vereinsobmann Christoph Braunrath weiß, dass diese EM ein Meilenstein in der 43-jährigen Geschichte seines Clubs ist: „Es ist total surreal“, ist der Nachwuchsreferent des Ö-Kickboxverbandes sprachlos. Braunrath zieht sogar Vergleiche zum Jahr 2000, als Michael Gerdenitsch und Rainer Gerdenitsch zwei Weltmeistertitel holten. „Ich freue mich so, wie damals. Ich bin einfach nur überglücklich das miterlebt zu haben.“

zVg Auch Alessandro Nukic durfte jubeln. Der Draßburger nahm Silber von der Europameisterschaft in Györ mit.

Aus dem Weltmeister von einst wurde diese Woche ein Trainer von zwei Europameistern und zwei Vize-Europameistern – Michael Gerdenitsch über seine Schützlinge: „Das letzte Jahr war schon unglaublich und dann heuer noch diese Erfolge. Absolute Spitzenklasse“, stellen für den Coach die vier EM-Medaillen die zwei WM-Medaillen aus dem letzten Jahr noch in den Schatten.

Empfang: Für die erfolgreichen Athleten wurde am Montag ein Überraschungsempfang gegeben. Eltern, Freunde und Fans empfingen die Sportler mit Kuchen und Getränken. Gerdenitsch und Braunrath hatten die Wände da bereits mit den schönsten EM-Fotos tapeziert.