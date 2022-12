450 Besucher beim Nikolo-Turnen der ASKÖ Mattersburg

Vollbild

Die Mädels der ASKÖ Kunstturnen warfen sich für die BVZ-Kamera in Pose. Die Mattersburger Sporthalle war beim Nikoloturnen von ASKÖ Kunstturnen rappelvoll. 450 Zuschauer machten sich vom Können der Turner ein Bild. Schwungvolle Performance am Reck. Auch ein Tüchertanz übte der Nachwuchs der ASKÖ Kunstturnen für das Nikoloturnen am Samstag ein. Die Burschen der Leistungsgruppe zeigten Übungen am Sprung und am Reck. Auch für die Trainer von ASKÖ Kunstturnen gab es Geschenke vom Nikolo. Zum Abschluss des Schauturnens machte ASKÖ Kunstturnen ein großes Gruppenfoto mit dem Nikolo, der den teilnehmenden Kindern prall gefüllte Sackerl brachte. Lilli Maierhofer und Coleen Dorner glänzten am Balken mit Eleganz. Die Leistungsgruppe begeisterte mit ihren Vorführungen das Publikum. Die Minis der orangenen Gruppe hatte am Samstag ihren ersten Auftritt im Rahmen eines Nikoloturnens.

