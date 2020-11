Unter strengen Corona-Schutzmaßnahmen fanden in Egg (Vorarlberg) die Österreichischen Staatsmeisterschaften statt. Die Titelkämpfe im Ländle zählten als Spitzensport-Veranstaltung. Und neben der Elite gab es, anders als ursprünglich angekündigt, nun doch auch eine Juniorinnenklasse.

Schon im Vorfeld meinte ASKÖ Kunstturnen-Obmann Günter Dorner, dass in dieser Klasse die Mattersburgerin Charlize Mörz die große Favoritin für den Mehrkampf wäre. Und der Vereinsboss und burgenländische Verbandschef behielt mit seiner Prognose recht. Die 15-Jährige holte sich den Mehrkampf-Titel und qualifizierte sich darüber hinaus für drei Gerätefinali. Am Sprung gab es eine weitere Goldene, am Stufenbarren Bronze. „Es macht mich sehr stolz, dass wir, wie auch bei der letzten Staatsmeisterschaft, unsere hervorragenden Leistungen bestätigen konnten. Charlize ist eines der größten Talente im österreichischen Turnsport und hat das mit ihren zwei Goldenen und der Bronzenen eindrucksvoll bestätigt“, gratuliert Dorner.

Mattersburgs Aushängeschild Alissa Mörz belegte bei der Elite den neunten Platz. Das Ergebnis war – angesichts einer langen Verletzungspause in diesem Jahr – solide. Die 18-Jährige bewies, dass sie bei den Schwierigkeitspunkten mit Österreichs Top-Turnerinnen mithalten kann. Aber bei der Staatsmeisterschaft schlichen sich einige Fehler ein, sodass es bei der Ausführung einiges an Abzug gab.

Erfahrung sammeln stand bei den zwei Mattersburger Nachwuchstalenten im Fokus. Die 13-jährige Colieen Mörz belegte in der Juniorinnen-Wertung Rang 20, die zwölfjährige Katharina Gschiel landete an der 22. Stelle. „Bei unseren jüngsten Mädchen sieht man, dass die Trainerarbeit im Verein hervorragend funktioniert“, meint Dorner, der sich freut, dass das Burgenland auch erstmals eine Mädchen-Mannschaft in den Teambewerb schickte. Die drei Mörz-Schwestern und Gschiel klassierten sich im siebenköpfigen Teilnehmerfeld an der vierten Stelle hinter Vorarlberg, Tirol und Wien.