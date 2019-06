Charlize Mörz hat es geschafft: Die 13-jährige Mattersburgerin qualifizierte sich für das European Youth Olympic Festival (EYOF) in Baku (Aserbaidschan). Bei den Titelkämpfen Ende Juli wird Mörz eine der Jüngsten der rund 3.600 Teilnehmer sein. Zehn Sportarten werden ausgetragen.

Die Qualifikation kommt aber nicht von ungefähr. Mörz kam bereits mit drei Jahren durch die Mattersburger Turnkids mit dem Sport in Berührung, trat wenig später der ASKÖ Kunstturnen Mattersburg bei. Mit viel Eifer stellten sich die ersten Erfolge rasch ein, im Nachwuchs dominierte sie ihre Altersklassen nach Belieben. Highlights waren der Ö-Meistertitel in der Jugend 3-Stufe 2016 und ÖM-Silber in der Jugend 1-Stufe 2018. Die Teilnahme am 15. EYOF ist der vorläufige Höhepunkt. Nach ihrer Schwester Alissa vor zwei Jahren ist Charlize Mörz erst die zweite burgenländische Turnerin, die sich für das EYOF qualifizierte. In Baku werden für Österreich auch noch Christina Wegscheider (Vorarlberg) und Nicole Wimmer (Wien) an den Start gehen.

ASKÖ Kunstturnen-Obmann Günter Dorner ist natürlich erfreut, wieder eine Turnerin auf die internationale Bildfläche zu bringen: „Es freut mich sehr, dass sich wieder eines unserer Mädchen für einen großen Wettkampf qualifizieren konnte. Es ist für Charlize ein unvergessliches Erlebnis in ihrer Turnkarriere und bestätigt die hervorragende Arbeit der Trainer und des ganzen Vereins.“