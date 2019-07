Beim European Youth Olympic Festival maß sich die 13-jährige Mattersburgerin Charlize Mörz mit der Nachwuchs-Elite des europäischen Turnsports. Die Burgenländerin war eine der jüngsten Teilnehmerinnen der Titelkämpfe, ihre Konkurrentinnen waren teilweise bis zu vier Jahre älter. Die ASKÖ-Turnerin platzierte sich in der Mehrkampf-Qualifikation dennoch im Mittelfeld. In der Endabrechnung kam Mörz unter den 79 Teilnehmerinnen auf Rang 49 und war damit auch zweitbeste Österreicherin hinter Nicol Wimmer (42.).

Am besten schnitt Mörz übrigens am Boden ab, dort bekam die Tochter des ehemaligen SVM-Profi Michael Mörz, die Note 11,500. Das bedeutete auf diesem Gerät Rang 41. Am Sprung wurde es Platz 42 (12,550). Am Barren wurde Charlize 54. (10,850) und am Stufenbarren gab es den 65. Platz (10,000).