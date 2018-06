Charlize Mörz, Mattersburgs große Zukunftshoffnung, turnte beim internationalen Wettkampf im slowenischen Ljubljana zweimal auf das Siegertreppchen. Im Team holte sie mit einer Turnerin aus Innsbruck und einer Turnerin aus Linz die Silbermedaille nach Österreich. Im Einzel wurde es ebenfalls Platz zwei. „Sie turnte einen super Wettkampf und wir sind alle ein bisschen überrascht, dass sie auch international mit den Top-Ländern mithalten kann“, erzählt Vater Michael Mörz stolz.

Das nächste Highlight wird bereits die Staatsmeisterschaft (23. — 24. Juni) sein. In Wolfurt (Vorarlberg) geht Charlize Mörz als jüngste Starterin der Jugendstufe ins Rennen. Ihre große Schwester Alissa Mörz wird das erste Mal in der Elite-Kategorie antreten. Nachdem sie zu Saisonbeginn Probleme mit neuen Übungen hatte, kam sie zuletzt immer besser in Schwung. Bei der Ö-Meisterschaft geht es für Alissa nun um ein EM-Ticket nach Glasgow (2. — 12. August).