Kunstturnen: Obmann Günter Dorner tritt zurück, Helga Lehner übernimmt

Ein Viertel-Jahrhundert war er im Verein, davon ganze 18 Jahre an der Spitze des Mattersburger Vereins. Jetzt tritt Günter Dorner als Obmann des ASKÖ Kunstturnen Mattersburg leiser, wird dem Verein nicht mehr in seiner bisherigen Funktion zur Verfügung stehen. Dies geschieht am Höhepunkt der Mattersburger Kunstturnen-Erfolgsgeschichte.

In diesem Jahr gelang dem burgenländischen Aushängeschild in Sachen Kunstturnen erstmals der ganz große Wurf – die Mannschaft aus Mattersburg sicherte sich den Staatsmeistertitel. Dementsprechend Dorners Statement: „Man soll aufhören, wenn es am Schönsten ist, dieser Erfolg wird kaum zu toppen sein“, meinte der scheidende Vereinschef, der auf einer Abschlussfeier am vergangenen Wochenende ein Resümmee zog. Unter seiner Leitung konnte der Verein zahlreiche Erfolge verbuchen, von mittlerweile drei Staatsmeisterschaftstiteln, über die Führung in der österreichischen Turn10-Medaillenbilanz bis hin zum Vorzeigeprojekt Mattersburger Turnkids – eine Vielzahl an herausragenden Triumphen. Und ganz verlässt Dorner auch nicht die Kunstturnen-Bühne.

Er bleibt dem Sport als Präsident von Turnsport Burgenland (früher Burgenländischer Fachverband für Turnen) weiterhin verbunden, zieht sich aber aus dem belastenden „Tagesgeschäft“ zurück.

Helga Lehner übernimmt an der Vereinsspitze

Gleichzeitig mit Dorners Abgang hat der Verein nun einen fliegenden Wechsel an der Spitze vollzogen. Helga Lehner übernimmt und ist neue Obfrau beim Verein. Die 34-Jährige war selbst acht Jahre lang Kunstturnerin, legte nach ihrem Karriereende eine kurze Pause ein, bis die Liebe zum Sport sie wieder in die Turnhalle zurückzog. Seit 2015 ist Lehner wieder aktiv, gewann seither einige Turn10-Bundesmeistertitel und leitete selbst als Trainerin zwei Turn10-Gruppen. Zudem ist sie seit 2022 Sportinstruktorin für Kunstturnen.

Jetzt ist sie als Vereins-Chefin am Werk: „Ich liebe das Turnen und hoffe, unser Verein wird unter meiner Leitung weiterhin so erfolgreich sein wie bisher“, so Helga Lehner über ihre neue Aufgabe.