FRAUENFUSSBALL - Bad Sauerbrunn

Am Freitag bestritten die Bad Sauerbrunn-Girls das erste Pflichtspiel seit dem Corona-Lockdown. In Wampersdorf siegten die Kurortlerinnen mit 5:0. Die Tore erzielten Victoria Halbauer, Hanna Zippusch, Lara Trummer, Sabrina Trinkl und Emma Reithofer. Am Sonntag (16.30 Uhr) haben die Bad Sauerbrunnerinnen das erste Heimspiel und gehen gegen Göttlesbrunn als klare Favoritinnen ins Spiel.

BASKETBALL - Center Ware bleibt ein Mattersburger

Eine weitere wichtige Personalie bei den Mattersburg Rocks (2. Liga) ist geklärt. Die Bezirkshauptstädter einigten sich mit Center Gary Ware auf eine Vertragsverlängerung. Der 37-jährige 2,05 Meter-Koloss scorte in der Abbruchsaison 21,4 Punkte pro Partie und schnappte sich durchschnittlich 9,8 Rebounds. „Nach der langen Pause freue ich mich schon, wieder in die Sporthalle zurückzukehren und werde mit meinen Teamkollegen versuchen, den Titel nach Mattersburg zu holen“, hat Ware einen klaren Plan. Am Dienstag wurde auch der Auftaktgegner im Cup ausgelost. Dabei treffen die Rocks zu Hause auf Ligakonkurrent BBC Salzburg. Spieltermin (der genaue Zeitpunkt fehlt noch) ist am 19./20. September.

EINRAD - Einrad-Asse waren auf Trainingslager

Um die One Wheel Dragons aus Rohrbach wurde es in Corona-Zeiten relativ ruhig, weil es auch nicht viel zu berichten gab, wie Obmann Erwin Pieler festhält: „Wir haben keine Bewerbe oder Trainingsmöglichkeiten mit anderen Fahrern, außerdem gibt es keine sportlichen Highlights, auf die man hintrainieren kann.“ Zumindest das Trainingslager in den Kärntner Nockbergern ließen sich die Radartisten aus dem Burgenland nicht nehmen. Die 16 Teilnehmer radelten auf einem Rad hoch zum Wöllaner Nock auf 2.170 Meter, anschließend ging es über verschiedene Trails zurück ins Tal.

„Immer wieder sind wir aufs Neue verblüfft, was mit unserem Sportgerät alles möglich ist“, schwärmt Pieler vom Einrad. Dennoch hofft der Obmann, dass das Jahr 2020 eine einmalige Ausnahme bleibt: „Hoffentlich geht’s in der nächsten Saison wieder halbwegs normal weiter“, lechzen die burgenländischen Drachen schon seit Monaten wieder nach Wettkämpfen.