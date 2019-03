Der Rocks Block wird für die Mattersburger Basketballer oft zum sechsten Mann am Court. Bei den Spielern sind die enthusiastischen Anhänger äußerst beliebt, nicht nur wegen ihrer Anfeuerungen: „Die meisten glauben, das sind welche, die während der Partie schreien und dann wieder heimgehen, so ist es aber nicht“, erzählt Obmann Corey Hallett.

„Wir sind kein organisierter Verein“, hält Christian Wohlfarth vom Rocks Block fest, das soziale Engagement kommt beim „großen Freundeskreis“ nicht zu kurz: „Wir haben jährlich unsere Leberkäs-Party. Seit unser Erzrivale aus Mistelbach Mustangs heißt, servieren wir im Anschluss an die Partien Pferdeleberkäse“, erzählt Wohlfarth, der Erlös wird an gemeinnützige Organisationen aus der Region übergeben – Freiwillige Feuerwehr, Rotes Kreuz und Lions Club wurden beispielsweise schon unterstützt.

Die Ursprünge nahm der Rocks Block schon, als es die Rocks noch gar nicht gab. „Wir waren früher bei den 49ers, aber als sie nach Steinbrunn übersiedelt sind, waren wir dann nicht mehr dabei“, erinnert sich Wohlfarth. Als sich einige Akteure von damals zu den Rocks zusammenschlossen, war auch die Fan-Gemeinschaft wieder dabei. Von Landesliga-Tagen bis zum fast profihaften Basketball der 2. Bundesliga machte der Rocks Block die Entwicklung mit und ist stets darauf bedacht besonders zu sein: „In der Österreichischen Basketball-Szene kommen die meisten Fangruppen nur mit Trommeln. Wir wollen aber auch unterhalten und eine Show bieten“, skizziert Wohlfarth die Identität.

„Von der Wulka bis zum See“

Bei jedem Spiel gibt es Banner und Plakate. Der Stoff wird selbst besorgt, zusammen genäht und bemalt. „Alles handgemacht“, ist Wohlfarth stolz. Auch die Hymnen des eingefleischten Rocks-Blocks sind legendär – „Von der Wulka bis zum See“ (Lieblings-Anfeuerung der Spieler), „when the rocks are marching in“ oder „who let the rocks out“ (In Anlehnung an „who let the dogs out“ wird performt, wenn die Mattersburger besonders gut spielen).

Und wie kann man beim Rocks Block mitmachen? „Einfach dazustellen und mitsingen“, grinst Wohlfarth: „Nach dem zweiten, dritten Mal kennt man sich, das ergibt sich von selbst.“ Aktuell umfasst der harte Kern rund zehn Leute. Bei Derbys oder Play-off-Games können es dann auch schon mal 20 oder 30 sein. Und die facebook-Seite des Rocks Blocks hat mittlerweile rund 460 Likes.