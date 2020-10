Florian Duck (30) gehörte in den vergangenen Spielzeiten zum Stamminventar der Traiskirchen Lions. In der letzten Saison übernahm der Routinier auch das Kapitänsamt. Mit dem Totalumbruch in dieser Transferperiode beendete auch er seine Spielerkarriere bei den Lions. Mit der BVZ spricht er darüber, wie er den Lions trotzdem verbunden bleibt, seine neue Aufgabe in Mattersburg und seine Trainertätigkeit.

BVZ: Wie haben Sie sich nach Ihrem Wechsel in Mattersburg sportlich eingelebt?

„Der größte Unterschied ist die Trainingsfrequenz.“

Florian Duck trainiert nun drei- bis viermal wöchentlich bei den Rocks, anstatt zweimal täglich, wie in der Superliga.

Florian Duck: Mich einzuleben war nicht schwierig. Die Mannschaft hat mich sofort super aufgenommen und es mir nicht schwer gemacht mich zu integrieren sowie meine Rolle einzunehmen.

Was ist der gravierendste Unterschied zwischen der Superliga und der 2. Liga?

Duck: Der größte Unterschied ist die Trainingsfrequenz. Zwei Trainings an fast jedem Tag sind in der Superliga üblich, in der 2. Liga wird eher von drei bis vier Trainings in der Woche ausgegangen und zusätzliches Training wie etwa Krafttraining bleibt einem selbst überlassen.

Wie sieht Ihre Rolle innerhalb der Mannschaft aus? Was sind Ihre Ziele mit den Mattersburg Rocks in dieser Saison?

Duck: Mir wurde schon bevor ich unterzeichnet habe klar gemacht, dass ich eine tragende Rolle einnehmen soll und ich freue mich, Mattersburg helfen zu können. Das Team ist auch heuer wieder stark, leider fehlt uns Covid-19-bedingt einiges an Spielpraxis und die Vorbereitung war sehr kurz. Wir wollen aber um den Titel spielen und das muss auch unser Ziel sein.

Werden Sie trotz des Wechsels die Superliga verfolgen?

Duck: Selbstverständlich werde ich beide Ligen – Superliga und 2. Liga – und somit auch die Lions weiter verfolgen.

Sie packen bei den Lions im Nachwuchs an. Wie sieht da Ihre Aufgabe konkret aus?

Duck: Ich bin ja seit sechs Jahren in diversen Volksschulen als selbstständiger Basketballtrainer unterwegs und versuche mehr Basketball in die Schulen und mehr Nachwuchs zu den Vereinen zu bekommen. Nun tue ich dies unter fixer Anstellung. Als Nachwuchstrainer bleibe ich auch weiterhin den Lions und den Baden Black Jacks erhalten.