Die Rocks brauchen nach der 69:83-Pleite gegen Dornbirn endlich ein Erfolgserlebnis, vor allem um in Form zu kommen: „Was ich selbst momentan spiele, ist furchtbar. Alle unsere Leistungsträger sind nicht in Topform“, schnauft der spielende BKM-Obmann Corey Hallett: „Wir gehen sicher nicht durch die Saison und sagen wir sind zufrieden, wenn wir im Mittelfeld mitspielen können — wir gehören nach vorne“, glaubt Hallett weiter an seine Mannschaft, verfällt (noch) nicht in Panik.

Fakt ist: Mattersburg hat zu Beginn die schwerste Auslosung der gesamten Liga. Jennersdorf/Güssing wird am Samstag (18 Uhr, auswärts) der dritte Titelkonkurrent binnen vier Wochen sein. „Mattersburg ist unter Zugzwang“, ist sich auch Blackbirds-Trainer Daniel Müllner bewusst, dass die Rocks „eine der stärksten Mannschaften der Liga“ sind.