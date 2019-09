„Ein typisches erstes Saisonspiel“, sah BKM-Obmann Corey Hallett, dass gegen KOS noch nicht alle Automatismen griffen. Die Kärntner waren zum Auftakt der 2. Ligasaison aber auch der richtige Gegner, die Burgenländer kamen nie in Schwierigkeiten, siegten am Ende mit +21. „Es war okay, nur die Quote vom Freiwurf war eine Katastrophe“, weiß Hallett, auf was in der Trainingswoche besonderes Augenmerk gelegt wird.

Am Samstag (18 Uhr) müssen die Rocks den Rost der Off-Season abgeschüttelt haben. Denn mit den Mistelbach Mustangs kommt der Erzrivale in die Mattersburger Sporthalle. „Was besseres kann den Rocks-Fans in der ersten Heimpartie nicht passieren“, bekommt Hallett schon große Augen: „Wir sind heiß, wollen gleich einen echten Kracher liefern.“

Auch Mistelbach siegte zuletzt in Kärnten, nämlich bei den Wörtherseepiraten. Neuzugang Jakub Krakovic hinterließ mit 25 Zählern gleich eine erste Duftmarke. Natürlich sind gegen Mistelbach Emotionen im Spiel, wichtiger als der Sieg ist für Hallett aber: „dass wir am Ende der Saison gut spielen“, und: „Dass von den jungen Spielern mehr kommt, wir erwarten uns mehr als wie gegen KOS.“