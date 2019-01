„Schön war es nicht“, diesen Spruch kennen BVZ-Leser aus dem Munde Corey Halletts mittlerweile. Zufrieden ist der Rocks-Obmann selten, auch nicht nach einem 82:62-Erfolg gegen KOS Celovac. „Nein wir sind nicht zufrieden, es ist mehr drinnen“, unterstreicht Hallett auch auf Nachfrage.

Stolz sind die Rocks allerdings, denn mittlerweile stehen die Mattersburger völlig alleine an der Tabellenspitze. „Und das haben wir uns verdient“, unterstreicht der spielende Obmann, der gegen KOS 16 Rebounds pflückte. Der Platz an der Sonne bringt aber auch eine gewisse Bürde mit sich. „Gegen den Spitzenreiter sind natürlich immer alle Gegner topmotiviert, aber wir sind eben auch in jeder Begegnung topmotiviert, also ich weiß nicht, ob das ein Vor- oder ein Nachteil ist“, gibt Hallett seine Überlegungen preis.

Am Samstag spielt die Tabellenposition aber ohnehin keine Rolle, denn es geht nach Eisenstadt und ein Derby alleine sollte genug Motivation sein. Mattersburg hofft auf die Rückkehr von Center Gary Ware. Der BKM-Topscorer fehlte nach seinem Urlaub erneut, wurde unter der Woche krank. Aber auch ohne Ware sind die Rocks gegen den Nachzügler haushoher Favorit. „Für uns zählt trotzdem nur der Sieg im Derby. Wir denken nicht an die Partien, die danach kommen.“