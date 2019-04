Der Sportliche Leiter und Tormann-Trainer der Mattersburger wird den Verein verlassen. Seit Ende August führte der 35-Jährige die Doppelfunktion bei den Burgenländern aus. Er übernahm den Posten von Franz Lederer.

Mehrere Gründe waren für den ehemaligen ÖFB-Teamtormann letztlich ausschlaggebend. Almer will sich neu orientieren, sein Studium fertig machen und Zeit mit seiner Familie verbringen. Bis dahin wird aber sechs Wochen alles noch dem SVM untergeordnet.

Mattersburg hat heuer die Chance auf das internationale Geschäft. „Und diese Chance versuchen wir zu nutzen“, so Almer, der heute mit den Burgenländern beim Heimspiel gegen Innsbruck den nächsten Schritt in diese Richtung machen will. Der SVM wird nun selbst logischerweise auch einen Schritt machen müssen und sich um einen Nachfolger umsehen. Den will man spätestens Ende Mai präsentieren.