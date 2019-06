Sumsi Cup: Neudörfl jubelte .

Der Sportplatz in Sigleß war in diesem Jahr Schauplatz des Sumsi Cup-Landesfinale. Das Organisationsteam um VS Sigleß-Direktor Dieter Komanovits sorgte für tolle Rahmenbedingungen. Die Volksschüler aus Neudörfl waren an diesem Tag nicht zu stoppen und feierten am Ende einen tollen Sieg.