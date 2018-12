Valentin Steiger blickt auf eine richtig erfolgreiche Saison im Motocross-Sport zurück. Der 20-Jährige konnte in den letzten Monaten zahlreiche Erfolge einfahren. In der MX2-Klasse setzte er sich beim Traditionsbewerb, dem Waldviertel-Cup durch und fuhr damit seinen ersten großen Meistertitel ein. Bei der Niederösterreichischen Landesmeisterschaft belegte der Mattersburger den ausgezeichneten dritten Platz.

Dazu kommt ein weiterer zweiter Platz in der Gesamtwertung der Amateur-Masters Serie. Im kommenden Jahr soll es dann für den ehrgeizigen Motorsportler Richtung heimische Spitze gehen, sprich die Österreichische Meisterschaft. „Das ist der höchste Level im nationalen Motocross-Sport. Ziel ist es, da einmal Fuß zu fassen“, so Valentin Steiger. Beim Saison-Auftakt im März will der HTL-Absolvent zwar dabei sein, als richtige Standortbestimmung wird man den Saisonbeginn allerdings nicht werten können.

„Weil ich bis dahin noch beim Bundesheer bin und nur eingeschränkt trainieren kann“, meint Steiger, der sich aber für den Aufstieg in die MX Open Klasse einiges vornimmt: „Beim Waldviertel-Cup und der Amateur-Masters Serie peile ich schon einen Top-Drei-Platz an.“

Ziel: Langfristig in der Spitze etablieren

Diesmal eben in der Königsklasse. Für die Österreichische Meisterschaft gilt: „Erst einmal reinschnuppern und auf einzelne Bewerbe konzentrieren.“ Dafür hat Steiger auch noch Spielraum, wie Vater und Coach Manfred Leitgeb erklärt: „Die Österreichische Meisterschaft in der Klasse MX Open fährt man meistens erst ab 23, da ist dann noch einiges an Zeit vorhanden für Valentin.“

Valentin Steiger, Motocross-Sportler aus Mattersburg. | BVZ

Ein erklärtes Vorbild im Motocross-Sport hat Valentin Steiger nicht, die Begeisterung für das Motocross-Fahren kommt aber nicht von irgendwo. Großvater Ernst Leitgeb und Vater Manfred Leitgeb — der selbst erfolgreich Motocross-und Straßenrennsport betrieb — waren bereits Feuer und Flamme für den Motorsport. Das ist jetzt eben auch Valentin. Dabei ist Steiger erst seit 2013 im Motocross-Sport, davor fuhr er Supermoto. „Schon in den vorangegangenen Jahren konnte er zwar immer wieder Tagessiege erringen, die Konstanz für einen Gesamtsieg hat Valentin aber erst heuer aufgebracht“, begründet Vater Manfred die Entscheidung, den nächsten Schritt in der Karriere zu gehen.

Der Aufwand dafür ist nicht gerade klein. „Einen Großteil der Wochenenden sitzt man dann im Auto und verbringt auf der Rennstrecke“, so Steiger. Und Manfred Leitgeb ergänzt: „Motocross-Sport ist nicht billig. Immer wieder wird etwas kaputt, Verschleißteile müssen ersetzt und jährlich ein neues Motorrad angeschafft werden. Wenn man den Sport intensiv betreibt, sind das schon enorme Kosten.“

Da ist man bereits froh, wenn sich zumindest die Trainingsstrecken vor der Haustüre befinden. Steiger trainiert regelmäßig auf den Rennstrecken des MSC Großhöflein und des MSC Burgenland, wo er die gesamte Rennsaison hindurch perfekte Trainingsbedingungen vorfindet. Und da die Leidenschaft eben so groß ist, nimmt man den zeitlichen und finanziellen Aufwand in Kauf, um langfristig auch in der Österreichischen Meisterschaft vorne mitzumischen. Darauf wird der Fokus gelegt.