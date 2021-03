Der Schock war groß, als vor eineinhalb Wochen zwei Spieler der Raiffeisen Mattersburg Rocks positiv auf das Coronavirus getestet wurden. In weiterer Folge wurden nicht nur die beiden Infizierten, sondern auch Teile der Mannschaft (als Kontaktperson der ersten Kategorie) isoliert. Die Kontaktpersonen mussten auch zum PCR-Test. Die Ergebnisse waren bis zum Redaktionsschluss ausständig. Zumindest Symptome entwickelte kein weiterer Rocks-Akteur.

Deshalb sollen zumindest Teile der Mattersburger am morgigen Freitag wieder das Training aufnehmen, dieses ist seit zehn Tagen unterbrochen. „Ich will als Obmann ein reines Gewissen haben, wollte alles dafür unternehmen, dass sich Corona nicht weiter ausbreitet“, wiederholt Klubboss Corey Hallett: „Da geht die Gesundheit einfach vor. Das ist wichtiger als Basketball oder ein Meistertitel“, stellt der Vereins-Chef klar. Die Rückkehr der beiden erkrankten Spieler wird hingegen noch auf sich warten lassen. Beide hatten im Krankheitsverlauf Symptome. „Sie werden erst einmal einen Gesundheitscheck beim Internisten machen, bevor sie in den Trainingsbetrieb zurückkehren“, gibt Hallett Auskunft.

Rocks haben noch drei Spiele vor den Play-offs

Viel Vorbereitungszeit auf das nächste Meisterschaftsspiel haben die Mannschaftskollegen nicht. Am 20. März steht das letzte Heimspiel im Grunddurchgang gegen Tirol an. Wenn es nach Hallett geht, soll die Rückkehr in den Ligabetrieb aber bereits unter der Woche, am 16. oder 17. März erfolgen. „Wir versuchen, wenn es eine Möglichkeit gibt, da entweder das Spiel gegen die Flames oder gegen Güssing nachzuholen. Wir stehen jetzt natürlich mit dem Rücken zur Wand, werden aber unser Bestes geben.“ In der Tabelle nach dem Grunddurchgang ist für Mattersburg jedenfalls vieles möglich, nämlich alles von Platz eins bis vier.