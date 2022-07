Frieways-Ass Lehner feierte Sensationssieg

Werbung

In den letzten zwei Wochen ging es beim Frieways-Karateklub Schlag auf Schlag. Die Jugend-EM in Prag und das Jugend-Weltcupturnier in Poreč/Kroatien waren für die Leistungssportler der krönende Abschluss einer erfolgreichen Saison. Während die Wettkampfsportler international unterwegs waren, bestritten die Anfängergruppen ihre allererste Gürtelprüfung.

Der Weg zur EM war durch coronabedingte Verschiebungen für alle Sportler sehr schwer. Eigentlich hätte die EM bereits Anfang des Jahres stattfinden sollen und auch die Qualifikation war bereits geschlagen. Die Verschiebung auf Juni, erneute Quali-Turniere und einige Verschiebungen im Wettkampfkalender waren für die Vorbereitung hinderlich.

„Als Obfrau des Vereins bin ich unglaublich stolz auf unsere Sportler.“ EVa pauschenwein über mehrere ÖM-Titel, einen Top Ten-Platz bei der EM und Gold beim Jugend-Weltcup.

„Das Niveau über so lange Zeit hochzuhalten war für uns eine große Herausforderung, deswegen haben wir uns umso mehr darüber gefreut, dass wir mit Elena Eidler erneut eine Sportlerin zu einer EM entsenden konnten“, so Trainer Balázs Lakner.

In der U16-Kata-Kategorie der Mädchen waren die besten Sportlerinnen aus 32 Nationen am Start. Elena Eidler erreichte den neunten Platz und damit bereites ihr zweites Top-Ten-Ergebnis bei einer Europameisterschaft.

Für eine kleine Sensation sorgte Tamara Lehner, die schon im Frühjahr beim Weltcupturnier in Zypern als Siebente groß aufgezeigt hatte. Beim Jugend-Weltcupturnier in Poreč, dem letzten Turnier der Saison, startete sie nun in der Kategorie Kata weiblich U14 und holte Gold. Da es in dieser Altersklasse noch keine Großereignisse gibt, ist das die wichtigste Turnierreihe, bei der man als Karatesportler starten kann. Sie konnte ihre ganze Stärke ausspielen.

Von Runde zu Runde steigerte sie ihre Leistung, ließ 46 Sportlerinnen hinter sich und zog gegen die Französin Aurore Despujol ins Finale ein. Mit einer überragenden Kata-Darbietung und einem Punktevorsprung von 25:24 besiegte sie ihre Gegnerin und gewann das Turnier.

„Als Obfrau des Vereins bin ich unglaublich stolz auf unsere Sportler. In dieser Saison hat unsere Leistungsgruppe mehrere ÖM-Titel geholt, einen Top-Ten-Platz bei der EM und jetzt Gold beim Jugend-Weltcup gewonnen. All diese Erfolge wären aber ohne eine gute Arbeit im Breitensport nicht möglich, deswegen freue ich mich darüber, dass wir hier besonders gut aufgestellt sind und jetzt wieder 23 Sportler zu ihren ersten Gürtelprüfungen führen konnten“, resümierte Klubchefin Eva Pauschenwein.