Seitdem die NMS Theresianum Eisenstadt punkto Fußballschule das Maß aller Dinge in den Bezirken Eisenstadt und Mattersburg ist, gehen den heimischen Schulen langsam, aber sicher, die ausgezeichneten Kicker verloren. Denn: Das Theresianum ist die Kooperationsschule des BFV. Manche Talente versprechen sich über diesen Weg etwa eine „gesicherte“ Aufnahme in die Fußballakademie Burgenland.

Der Glanz von „damals“ ist lange weg, in den 80er-Jahren gewann beispielsweise das BG/BRG Mattersburg den Bundesbewerb der Schülerliga, einige Jahre, später, nämlich 1993, die Hauptschule Mattersburg (mit einem ganz jungen Michael Mörz und einigen Kickern, denen man später in der Burgenlandliga auf die Beine sehen konnte) ebenfalls diese Trophäe. Heute sieht die Lage anders aus: Keine einzige Schule aus dem Bezirk hat mehr eine Mannschaft für den A-Pool der Schülerliga gemeldet. Man ist sich der Chancenlosigkeit gegen die Übermacht aus Eisenstadt bewusst.

Gerade deswegen nutzten unsere Bezirkskicker die Möglichkeit, beim Bandenturnier – das kurioserweise die NMS Theresianum veranstaltet hat – zu glänzen. Die Neudörfler schafften es in ihrer Gruppe ins Finale, wo man in einem Penaltykrimi die Alterskollegen aus Rust in die Knie zwingen konnte.