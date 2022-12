Viel Energie in der Mattersburger Halle

Werbung

MSV-Jugendleiter Florian Perner hat sich mit seinem Trainer- und Funktionärsteam ordentlich ins Zeug gelegt und alles vorbereitet, um zahlreichen Nachwuchsmannschaften am Samstag und am Sonntag (17., 18. Dezember) einen tollen Bandenzauber zu garantieren. In nicht weniger als sieben Altersklassen werden Teams, die hauptsächlich aus dem Bezirk stammen, der Kugel am Parkett nachlaufen. Bei den Allerjüngsten wird die Mattersburger Sporthalle in zwei Hälften geteilt, gekickt wird hier im neuen Format auf je vier kleine Falt-Tore.

Ein spezieller Höhepunkt findet am Samstagabend statt. Ab 20.15 Uhr duellieren sich die MSV-Trainer und Funktionäre mit der Kampfmannschaft. Abschließend darf sich dann die U16-Truppe mit der Reserve messen. Auch die Tombolatreffer werden an diesem Abend noch gezogen. „Für Spiel und Spaß ist somit gesorgt“, freut sich Perner auf die zweitägige Veranstaltung. Am Sonntag geht zudem ein eigenes Mädchenturnier in der Altersklasse U11 über die Bühne.

Burgenland Energie Cup 2022

Samstag, 17. Dezember, 9 bis 11.15 Uhr: U7/U8-Turniere

Teilnehmer: Schwechat, SV 7023 ZSP/Antau, Spg Wiesen/Forchtenstein, Draßburg, Wulkaprodersdorf, Mattersburg A, Mattersburg B.

Samstag, 11.30 bis 13.45 Uhr: U9-Turnier

Teilnehmer: Union Mauer, SV 7023 ZSP/Antau, Marz, Draßburg, Mattersburg.

Samstag, 14 bis 16 Uhr: U10-Turnier

Teilnehmer: SV 7023 ZSP/Antau, Spg Wiesen/Forchtenstein, Pinkafeld, Kirchschlag, Mattersburg.

Samstag, 16.15 bis 18.15 Uhr: U11-Turnier

Teilnehmer: Wulkaprodersdorf, St. Georgen/Eisenstadt, Pinkafeld, Draßburg, Mattersburg.

Samstag, 18.30 bis 20.45 Uhr: U14-Turnier

Teilnehmer: Eisenstadt, Spg Avita Therme, Marz, Spg Seewinkel, Mattersburg.

Sonntag, 18. Dezember, 9 bis 11.15 Uhr: U11-Mädchen-Turnier

Teilnehmer: Trausdorf, Spg Juniors, Deutschkreutz, Piringsdorf, Mattersburg.

Sonntag, 11.30 bis 13.45 Uhr: U12-Turnier

Teilnehmer: Spg Wetterkreuz, Spg Wiesen/Forchtenstein, Spg Juniors, Eisenstadt, Mattersburg.

Nachwuchsfußball

turniervorschau