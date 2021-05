Dass sich Andreas Fellinger so rasch wie möglich wieder auf seine Aufgaben als Sportlicher Leiter konzentrieren möchte, stand beim ASK Tschurndorf schon länger fest. Jetzt wurden die Vereinsverantwortlichen in Sachen Trainer-Nachfolge fündig und präsentierten einen bekannten Namen als Nachfolger: Ondré Kosaristan wird die sportlichen Geschicke ab 4. Juni bei den Tschurndorfern leiten.

Der Slowake kam vor Jahren als Offensivspieler zum Lokalrivalen UFC Sieggraben und übernahm kurz darauf das Amt des Spielertrainers. Danach unterschrieb er ebenfalls als Spielertrainer beim ASK Kaisersdorf. Mittlerweile, seit vergangener Woche 44-jährig, ist sein Fokus nicht mehr auf seine aktive Karriere gerichtet, deshalb agiert er künftig mit Leidenschaft von der Trainerbank aus. „Er wird auch vermutlich zwei Offensivspieler mitnehmen, da wir zwei Legionäre abgeben werden“, so Fellinger zur Situation. Der Interimstrainer wird zukünftig neben dem Job des Sportlichen Leiters, auch den Co-Trainer-Posten ausfüllen.