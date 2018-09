SV Mattersburg holt Martin Pusic .

Seit 1. September ist das Übertrittsfenster in den meisten europäischen Ländern geschlossen, sehr wohl können aber noch vertragslose Profis verpflichtet werden. Der SV Mattersburg hat diese Möglichkeit nun genutzt und Martin Pusic an Bord geholt. Dies gab der Klub am Dienstagvormittag im Zuge einer Aussendung bekannt.