Ein letztlich harmloser Freistoß von Andi Gruber aus einer aussichtsreichen Position war vor der Pause noch das Höchste der Gefühle auf Seiten des SV Mattersburg. Die offensiven Akzente setzte St. Pölten, ohne aber vorerst jubeln zu können.

Zweimal hatte Husein Balic die Führung am Fuß - einmal parierte Mattersburg-Goalie Tino Casali, bei der zweiten Szene verzog der SKN-Profi aus kurzer Distanz. Ebenso oft gab es auch Elferalarm im Strafraum der Burgenländer. Referee Dieter Muckenhammer sah aber bei einer Ellbogenabwehr von Michael Lercher nach wenigen Minuten sowie einer Attacke von Lukas Rath an Robert Ljubicic keine strafbaren Handlungen und ließ weiterspielen.

Ein schöner Doppelschlag mit zu wenig Gegenwehr

Nach Wiederbeginn beteiligte sich der SVM (der gegenüber dem 3:3 gegen Sturm Graz vom Samstag an sechs Positionen verändert war) dann sichtbar mehr am Spiel nach vorne, ohne aber die ganz großen Chancen vorzufinden.

Und defensiv machte es Grün-Weiß den Wölfen wiederum zu einfach. 56. Minute: Ballverlust von Raffael Behounek in der Hälfte der Heimischen, Balic schnappte sich den Ball im Zuge eines raschen Gegenstoßes, drang bis zum Sechzehner vor, legte quer auf Ljubicic, der wiederum weiter auf Rene Gartler spielte, und die St. Pöltener Nummer sieben schloss souverän zum 1:0 ins lange Eck ab.

Nur fünf Minuten später war es abermals Gartler, der eine Hereingabe von Daniel Luxbacher problemlos mit dem Fuß herunterpflücken konnte und den Ball danach an Casali vorbei ins Tor lupfte – schön anzusehen, aber billig, was das Mattersburger Abwehrverhalten betraf.

Zumindest bewies die Mannschaft von Franz Ponweiser im Anschluss Moral und kam nach einem Eckball auch zum 2:1-Anschlusstreffer. Marko Kvasina schraubte sich hoch, sein Kopfball wurde von Luka Meisl per Kopf ins eigene Tor weiterverlängert. Zu diesem Zeitpunkt waren 71 Minuten gespielt, Zeit genug also, um das Spiel vielleicht noch zu drehen.

Aber auch in der Schlussphase schaffte es Mattersburg nicht, richtig gefährlich und vor allem konkret zu werden. Stattdessen hatten die Niederösterreicher die Lage weitgehend im Griff und hätten im Konter vorzeitig den Sack zumachen können.

So blieb es bis zum Schluss eng. Und tatsächlich brannte es dann kurzfristig in der Nachspielzeit, als Kvasina nach einer Hereingabe im Sechzehner zum Ball kam, diesen aber neben die Stange setzte.

Übrigens: In Hälfte zwei ging der eingewechselte Christoph Halper im Zweikampf mit Luan zu Boden, Schiri Muckenhammer sah aber auch in dieser elferreifen Situation – diesmal auf SVM-Seite - keinen Grund für einen Pfiff.

Somit ist die Cup-Saison für den SVM nach einem 10:0-Kantersieg in Pinkafeld und der nun erfolgten 1:2-Pleite in St. Pölten schon wieder zu Ende. In der Bundesliga folgt am Sonntag (14.30 Uhr) das Auswärtsspiel in Altach.

STIMMEN

Jano: „In der ersten Halbzeit waren wir nicht 100-prozentig am Platz, da war St. Pölten besser. Nach der Pause haben wir gut begonnen, aber wenn wir so einfache Tore bekommen, wird es schwer. Das Wichtigste für uns ist derzeit zu Null zu bleiben - wir sind keine Mannschaft, die viele Tore schießt.“

Doppeltorschütze Rene Gartler: „Es ist immer sehr hart gegen Mattersburg zu spielen. Ich bin froh, dass wir von der ersten Minute an gut aufgetreten sind, nur haben in der ersten Halbzeit die Tore gefehlt. Im Großen und Ganzen war es ein hochverdienter Sieg.“

STASTISTIK

SKN ST. PÖLTEN – MATTERSBURG 2:1 (0:0).- Torfolge: 1:0 (56.) Gartler, 2:0 (61.) Gartler, 2:1 (71.) Meisl (Eigentor).

Gelb: Ambichl (15., Foul), Schütz (83., Foul); Miesenböck (12., Foul), Salomon (83., Kritik).

SR: Muckenhammer.- NV-Arena, 1.323.

Mattersburg: Casali; Salomon, Behounek, Rath, Lercher; Jano; Gruber, Erhardt (62. Kuen), Schimandl (58. Halper), Miesenböck (77. Bürger); Kvasina.

SKN St. Pölten: Vollnhofer; Rasner, Luan, Meisl, Davies; Hofbauer, Ambichl; Luxbacher, Ljubicic (63. Schütz), Gartler (69. Riski); Balic (78. Vucenovic).