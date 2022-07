Marzer Scheiber trumpfte international auf

Werbung

Bei den Montenegro Para Open in Podgorica gewann Christian Scheiber gemeinsam mit seinem österreichischen Doppel-Partner Krisztian Gardos ohne Satzverlust Gold in der Klasse MD18.

Geschichte geschrieben

Nach drei Siegen in der Gruppenphase blieben die beiden auch im Semifinale gegen Vracan/Jozic (Kroatien) und im Finale gegen Ledoux/Radulic (Belgien/Serbien) makellos. Damit schrieben Scheiber/Gardos ÖTTV-Geschichte: „Es war der erste WTT-Erfolg im Rahmen des im Jänner neu eingeführten Doppelbewerbes auf der Para-Tour. Ich bin sehr stolz, ein Teil dieses Teams zu sein“, erzählt Scheiber, der im Einzel den Einzug in den Hauptbewerb verpasste.

Kurz darauf schlug Scheiber bei den Czech Para Open in Ostrava auf. Im Einzel warteten in der Vorrunde schwere Aufgaben. „Zunächst musste ich gegen die aktuelle Nummer zwei der Welt und den späteren Turniersieger Will Bayley aus Großbritannien an die Platte, trotz einiger sehenswerten Ballwechsel musste ich mich mit 0:3 geschlagen geben“, analysiert Scheiber.

Im zweiten Spiel schlug er dann einen Spieler aus Serbien glatt mit 3:0. Im alles entscheidenden letzten Vorrundenspiel um den Aufstieg in den Hauptbewerb behielt der Marzer gegen den starken Deutschen Henrik Meyer (Nummer 31 der Welt) die Oberhand und siegte ein wenig überraschend mit 3:0.

Im Achtelfinale war dann leider gegen die Nummer 19 der Welt, Pavao Jozic, Endstation (0:3). Damit beendete Scheiber den Einzel-Bewerb auf Platz neun. Im Doppel verpasste er mit seinem israelischen Teamkollegen den Hauptbewerb.