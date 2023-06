Erfolgreiches Dressurturnier für Reitsportzentrum Pannonia Sieggraben!

Auf Villandro setzte sich Kronaus bei den fünfjährigen Pferden im Finale mit 78,6 % durch. Ebenso erwähnenswert: Im Vorlauf der Dressurpferdeprüfung erreichte das Duo mit unglaublichen 80,4 % den zweiten Platz. Es waren nicht die einzigen Top-Platzierungen von Kronaus. Auch im Sattel von DSP Dimanche Royale schnitt sie gut ab und belegte in der Intermdeiaire II Platz drei, in der Intermediaire A Platz zwei und in der Intermediaire B Platz vier. Dementsprechend zufrieden und positiv fiel auch ihr Resümee aus: „Es war ein gut organisiertes Turnier mit viel Liebe zum Detail und einer großartigen Stimmung im Österreich-Lager. Wir kommen gerne wieder.“



Nicht nur Kerstin Kronaus kann auf ein gutes Event zurückblicken. Ebenso erfolgreich startete Letizia Einhellig bei ihrer ersten internationalen Prüfung. Sie beendete mit Ferrero Küsschen MJ in der Prüfung FEI Junior Team Test den Bewerb auf den siebenten Platz.



Routinier Peter Gmoser wiederum ritt auf Banderas im Grand Prix Special auf Rang sechs.