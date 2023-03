Für Weinbauer und Gmoser wird es international

Werbung

Kürzlich ging es beim CDN-A*-Turnier in Weikersdorf um die Qualifikation für internationale Starts. Belinda Weinbauer und Peter Gmoser vom Reitsportzentrum Pannonia Sieggraben sind dabei erfolgreich in die Saison gestartet. Das erfolgreiche Dressurreiterpaar absolvierte die Sichtung positiv und konnte in Summe vier Siege und vier zweite Plätze erreichen.

Ein Sieg gelang Weinbauer im Sattel von Fire on Ice im Prix St. Georg mit über 72 Prozentpunkten sowie zwei zweite Plätze in der Sichtung Kleine Tour mit über 71 Prozent und über 68 Prozent (Prix St. Georg und Intermediaire I).

Dante‘s Daiquiri und Forman mit guter Figur

Gmoser ritt drei Mal zum Sieg, zweimal gewann er mit Dante’s Daiquiri in der Sichtung Kleine Tour (Prix St. Georg und Intermediaire I) mit über 71 Prozent. Auf Foreman MJ ritt Gmoser im Grand Prix mit über 68 Prozent zum Sieg. Mit beiden Pferden erreichte er auch jeweils einen zweiten Platz im Prix St. Georg und in der Sichtung Große Tour (Grand Prix) mit über 68 Prozent.