Titelkampf pur: Die Top-Teams duellieren sich

Der Pöttschinger Sportplatz dürfte am morgigen Freitag gut gefüllt sein. Zumindest die Voraussetzungen dafür passen. Immerhin ist es das absolute Topspiel der 1. Klasse Mitte, wenn die beiden Titelkandidaten aus Kobersdorf und Pöttsching aufeinandertreffen. Der Leader aus dem Mittelburgenland konnte zuletzt seinen Vorsprung auf drei Zähler ausbauen, deshalb gilt für Sektionsleiter Matthias Steiner die Devise: „Wir wollen in Pöttsching ungeschlagen bleiben, auch wenn die Aufgabe alles andere als einfach wird.“ Bei einem Sieg wäre Kobersdorf gar sechs Punkte voran. Dennoch will Steiner in diesem Fall nicht von einer Vorentscheidung sprechen: „Danach gibt es noch 15 Punkte zu vergeben, wir haben noch Bad Sauerbrunn als Gegner.“ Mit Peter Strass, der sich beim 3:0-Sieg gegen Piringsdorf einen Knöchelbruch zuzog, fehlte ein wichtiger Spieler. Dafür könnte Donat Laczkovich nach seinem Jochbeinbruch wieder ein Thema sein.

Die Heimischen aus Pöttsching müssen auf den gesperrten Mittelfeldspieler Florian Stefanits verzichten: „Ganz bitter, weil Flo die letzten Wochen überragend drauf war“, meinte Pöttsching-Coach Markus Buchner, der aber anmerkt: „Wir werden uns gut vorbereiten, vielleicht ein wenig anders spielen als zuletzt. Die Stimmung in der Mannschaft ist herausragend. Jeder weiß, um was es geht. Und genau für solche Partien spielt man ja Fußball“, so Buchner.