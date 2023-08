BFV-Cup: Große Sensationen blieben diesmal aus

Rohrbach – Marz 0:0; 4:1 nach Elfmeterschießen. Das ewig junge Derby zwischen den Gansbären und dem Nachbarn war von Taktik geprägt – Marz hatte mehr vom Spiel, durchbrach aber im letzten Drittel kaum die Rohrbach-Defensive. So ging das Spiel ins Elferschießen, wo gleich zu Beginn Aufregung herrschte. Marz-Goalie Marcus Scheiber hielt den Versuch von Martin Leimstättner. Der Schiedsrichter war aber der Meinung, dass Scheiber vor der Linie stand, der Elfer wurde wiederholt – Tor. Danach scheiterten zwei Marzer, Rohrbach verwertete vier Elfer und setzte sich durch.

Weppersdorf – Lackenbach 1:1; 6:5 nach Elfmeterschießen. Für die zweite kleine Cup-Überraschung neben Rohrbach sorgte Weppersdorf. Auch die Weppersdorfer kickten mit Lackenbach einen höherklassigen Gegner raus. Dabei schien zu Beginn für die Gäste alles nach Plan zu verlaufen. Nach drei Minuten brachte Nemanja Stanimirovic die Elf von Ex-Weppersdorf-Trainer Christian Janitsch in Führung. In der 75. Minute dann aber ein Elfer für die Heimischen, den Neuzugang Istvan Eszlatyi verwandelte. Damit ging es ins Elferschießen: Auch dort behielt Eszlatyi als Erster die Nerven. Am Ende siegten seine Weppersdorfer 6:5. Lackenbach-Coach Janitsch: „Die erste Hälfte gehörte uns, mit Fortdauer wurde der Gegner aber aggressiver. Im Elferschießen scheiterten wir schließlich an den Nerven.“

Kobersdorf – MSV 1:2. „Unser bestes „Vorbereitungsspiel“ bisher“ - so blickt Kobersdorfs Trainer Norbert Nemeth auf den mittlerweile als „Klassiker“ zu betiteltenden Cup-Schlager gegen den Meister aus Mattersburg zurück. „Sie haben einfach eine super Qualität, werden auch dieses Jahr zu den engsten Favoriten gehören. Gerade deswegen bin ich sehr zufrieden mit der Leistung meiner Mannschaft. Wir waren vielleicht etwas zu zurückhaltend, hatten in beiden Hälften jedoch jeweils eine sehr gute Chance, die wir aber vergaben. Ein Unentschieden wäre vielleicht drin gewesen.“

Markt Neuhodis – Horitschon 1:3. Für kurze Zeit sah es in Markt Neuhodis aus, als könnte es eine nicht vorhersehbare Überraschung geben. „In Halbzeit eins war ich absolut nicht zufrieden mit der Leistung meiner Jungs. Wir verhielten uns im letzten Drittel viel zu kompliziert, fanden keine Breite am ohnehin schon schmalen Platz und die Chancenauswertung war auch mager, um es noch schön auszudrücken.“, zeigt sich Trainer Edi Stössl kritisch gegenüber den ersten 45 Minuten. „Im zweiten Durchgang haben wir dann vieles, aber nicht alles besser gemacht, die Mannschaft wusste zur Pause vermutlich selber und spätestens anhand meiner Mimik, dass ich bei der Ansprache auch durchaus hätte strenger agieren können. Das war dann aber Gott sei Dank nicht nötig und wir haben in Halbzeit zwei mehr Entschlossenheit in das Spiel bekommen und mit unserer Qualität die erste Hürde gemeistert.“, resümiert der Horitschoner Coach.

Loipersbach – Ritzing 0:6. Eine wie zu erwartende deutliche Angelegenheit ging in Loipersbach über die Bühne, der Burgenlandligist aus Ritzing erzielte ein halbes Dutzend an Treffern und zog verdient in die nächste Runde ein. Trainer Joe Furtner zeigte sich trotz sehr klarem Ergebnis bescheiden: „Beim Stand von 0:0 hatte Loipersbach eine gute Chance, bei der uns der Ivan (Kardum) vor einem Rückstand bewahrt hat. Danach gingen wir mit 0:2 in die Pause und haben zweite Halbzeit einfach unser Spiel aufziehen können, sind dann auch verdient als Sieger aus unserer Generalprobe gegangen.“ Bei den Hausherren will man ein solches Spiel natürlich nicht überbewerten, zieht positive Schlüsse: „Bei einem 0:6 zu sagen, dass man vollkommen zufrieden wäre, ist falsch, aber ich bin stolz auf meine Mannschaft, dass sie sich über weite Strecken des Spiels trotz des Fehlens einiger wichtiger Stützen so gut präsentiert hat. Ritzing hat natürlich eine Mega-Qualität, umso erfreulicher war dieser „Test“ für uns.“, zieht SVL-Trainer Christian Freiler Bilanz.

Antau – Oberpullendorf 1:3. Der Favorit setzte sich wie erwartet durch und der Weg zum Erfolg war durch einen Doppelschlag in den Minuten 14 und 17 rasch geebnet. Vermeidbar war vor allem der erste Gegentreffer, vor dem Antaus Tormanntalent Daniel Strauszberger einen springenden Ball falsch eingeschätzt hatte. „Der Klassenunterscheid war schon zu sehen, auch wenn wir unsere Chancen hatten. Vor allem auf die zweite Hälfte können wir aufbauen, da haben wir uns sehr gut verkauft, besonders wenn man bedenkt, dass uns einige Stammspieler gefehlt haben“, resümierte Antaus Sportlicher Leiter Mark Hergovits.

Unterpullendorf – Deutschkreutz 0:3. Ähnlich wie bei den Nachbarn aus dem Blaufränkischland, machte man sich auch beim FC Deutschkreutz selbst das Leben schwer. „Wir haben sicherlich fünf Hochkaräter nach dem 0:1 gehabt, erwiesen sich aber als zu unkonzentriert vor dem gegnerischen Tor.“ erläutert FCD-Trainer Peter Benes, fügt aber hinzu: „Das dritte Spiel in Folge ohne Gegentreffer, obwohl wir eine sicherlich offensiv ausgerichtete Mannschaft sind, stimmt mich trotz alledem sehr positiv. Noch dazu mussten wir mit Julian Salamon einen absoluten Kaderspieler auf der Tribüne lassen, das zeigt natürlich unsere Qualität und Breite auf.“ Philip Juranich, Kapitän des Gastgebers, zeigte sich mehr als erfreut über die Partie: „Wenngleich wir logischerweise spielerisch die unterlegene Mannschaft waren, haben wir über das gesamte Strecke des Spiels versucht mitzuhalten. Besonders aufgrund der vielen Ausfälle und Reservespieler, die dadurch im Einsatz waren, bin ich schon sehr zufrieden mit dem Spielverlauf, es war ein hervorragender Test für uns.“

Mannersdorf – Draßmarkt 1:7. Keine Blöße in Runde eins gab sich der SVD. Die Draßmarkter machten dabei dort weiter, wo sie in der Vorbereitung aufgehört haben und erzielten sieben Treffer. Bereits nach zehn Minuten stand es 3:0 für die Gäste, damit war die Partie praktisch schon entschieden. Draßmarkts Trainer Christian Rotpuller: „Ein Lob an meine Jungs. Wir sind sehr ernst an die Sache rangegangen und haben tollen Offensivfußball gezeigt.“

Neutal – Steinberg 4:0. Im zweiten ligainterneten Duell behielt der Achte der Vorsaison gegen Vizemeister Steinberg klar die Oberhand. Die Neutaler gingen dabei engagiert zur Sache und übernahmen nach rund 20 Minuten mit dem 1:0 durch David Kondrlik die Kontrolle über die Partie. Diese gab man mit Fortdauer nicht mehr ab – gegen Ende wurde es deutlich. Der Sportliche Leiter Gerald Trummer: „Es war ein super Auftritt unserer Jungs. Auch unsere jungen Spieler haben gezeigt, dass wir auf sie zählen können.“ Steinbergs Obmann Manfred Schmidt war hingegen nicht zufrieden: „Die erste Viertelstunde war okay, dann aber war Neutal einfach stärker.“

Kaisersdorf/St. Martin – Bad Sauerbrunn 2:2; 3:4 nach Elfmeterschießen. Neben Rohrbach und Weppersdorf gewann mit Kaisersdorf fast der dritte Underdog sein Erstrundenspiel. Der Aufsteiger aus der 1. Klasse lieferte gegen den Landesligisten aus Bad Sauerbrunn einen tollen Kampf und glich einen zweimaligen Rückstand aus. Das 2:2 fiel erst in der 92. Minute. Den Flow vom Ausgleich schien die Elf von Lorandt Schuller ins Elferschießen mitzunehmen. Dort schlug man sich dann aber selber. Schuller: „Wir waren eigentlich schon fast durch, verschossen dann aber drei Elfer. Nichtsdestotrotz eine sehr gute Meisterschaftsgeneralprobe für uns.“

Oberpetersdorf – Draßburg 1:6. Der ASV Draßburg fegt weiterhin durch Burgenlands Fußball. Nach dem Erfolg im ÖFB-Cup und den Sieg zum RLO-Auftakt gab sich auch eine etwas durchrotierte ASV-Elf zum BFV-Cup-Startschuss bei Oberpetersdorf keine Blöße und gewann schlussendlich klar mit 6:1. Für die FSG wurde es somit nichts mit der Sensation. Trainer Markus Schmidt: „In der ersten Halbzeit haben wir noch gut mitgehalten, nach der Pause wurde es aber deutlich. Vielleicht ist das Ergebnis am Ende ein bisserl zu hoch.“