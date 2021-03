Drei Spiele in sechs Tagen: Nach der Coronapause wartet auf die Raiffeisen Mattersburg Rocks eine Super-Woche zum Abschluss des Grunddurchgangs. „Wir haben uns das nicht ausgesucht“, müssen der Obmann Corey Hallett und Co. durchbeißen.

Zum Start gab es am Dienstag einen 96:82-Sieg gegen die Basket Flames. Den Grundstein legten die Mattersburger mit einem starken ersten Spielabschnitt (32 Punkte). „Wir sind dann zu früh vom Gas runter gegangen“, resümiert Hallett. Offensiv konnten sich die Rocks nicht viel vorwerfen. 96 Punkte sind echt okay, allerdings kassierte die Williams-Truppe defensiv auch 82 Zähler des Tabellenneunten. „Die Defense war ein bisschen eine Enttäuschung“, schnauft Hallett: „Aber nach der Coronapause muss man mit einem Sieg zufrieden sein.“ Vor allem weil zwei wichtige Akteure fehlten. Der Slowake Roman Skvasik war gar nicht im Kader, Claudio Vancura saß 40 Minuten auf der Ersatzbank.

„Zumindest seit ich in Mattersburg spiele, wollen wir jedes Spiel gewinnen. Und das wird sich nicht verändern. Da gibt es keine Ausreden.“ Corey Hallett

Die erste Aufgabe in dieser Super-Woche war allerdings auch die einfachste. Am Freitag gastieren die Rocks beim Derby in Güssing. Nach der zehntägigen Trainingspause und dem intensiven Programm sind die Mattersburger sicher nicht in der Favoritenrolle. Güssing/Jennersdorf könnte mit einem Sieg den ersten Platz nach dem Grunddurchgang unter Dach und Fach bringen. Hallett ist für das Burgenland-Duell jedenfalls topmotiviert: „Zumindest seit ich in Mattersburg spiele, wollen wir jedes Spiel gewinnen. Und das wird sich nicht verändern. Da gibt es keine Ausreden.“ Am Sonntag empfangen die Rocks den aktuellen Tabellendritten Tirol Raiders. Das Hinspiel gegen den Emporkömmling der Saison verloren Gary Ware und Kollegen mit 92:100.

Von Platz eins bis vier alles möglich

Die beiden Spiele haben durchaus große Bedeutung. Mit zwei Siegen könnten die Mattersburger noch als Nummer Eins in die Play-offs gehen. Bei zwei Niederlagen sind die Rocks nur auf Platz vier. Die Auswirkungen für die Play-offs sind groß. Einerseits würde Platz eins oder zwei im Viertelfinale einen deutlich leichteren Gegner (Salzburg oder Deutsch Wagram) bringen. Als Dritter oder Vierter würden es die Rocks mit KOS oder Eisenstadt zu tun bekommen. Die Bilanz gegen diese beiden Teams in dieser Saison ist ernüchternd – 1:3. Im Halbfinale würde ein Platz unter den Top-Zwei das Heimrecht für die Best of Three-Serie bedeuten. Die Post Season beginnt übrigens bereits in der nächsten Woche (27./28. März).