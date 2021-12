ASV Draßburg: Nach drei Jahren wird Trainerstuhl neu besetzt

Im Juni 2019 schrieb Franz Lederer, der ein halbes Jahr davor den Trainerposten übernahm, mit dem ASV Draßburg Geschichte – erstmals in der Vereinshistorie gelang dem Klub aus der 1.100-Seelen-Gemeinde der Aufstieg in die Regionalliga Ost, die dritthöchste Leistungsstufe Österreichs. Drei Jahre später trennen sich nun die Wege des einstigen Bundesliga-Trainers und des ASV. Wer Franz Lederer kennt, der weiß, dass er mit solchen Entscheidungen höchst professionell umgeht: „Ich bin keiner, der sich vertschüßt, wenn es einem Klub schlecht geht. Es sind dann aber meist eben diese Schritte notwendig, wenn Anspruch und Realität nicht zusammenpassen“, so der 58-Jährige, der auf eine Zeit mit Höhen und Tiefen in Draßburg zurückblickt: „Klar, der Meistertitel war eine wunderbare Geschichte. Danach kam dann Corona, das hat alle in ein Boot mitgenommen.“ Die sportlich magere Ausbeute im ersten Halbjahr der aktuellen Saison führt Lederer definitiv nicht auf die Leidenschaft der Spieler zurück: „Da hat alles gepasst. Jeder Spieler hat immer alles investiert. Uns hat aber die Breite im Kader gefehlt. Da waren wir nicht optimal aufgestellt.“ Als Beispiel für die abgelaufene Saison nimmt Lederer das Ligacup-Duell mit der Vienna her, wo man mit Hin- und Rückspiel denkbar knapp (1:2 im Gesamtscore) ausschied: „Da standen in den zwei Spielen fünf Spieler auf dem Feld, die eigentlich 1. Klasse Mitte spielen und wir waren gegen ein Team mit ehemaligen Bundesligaspielern auf Augenhöhe, auch wenn es unter Anführungszeichen nur der Cup war.“

Ein neuer ASV-Trainer soll

demnächst feststehen

Augenscheinlich war jedenfalls speziell die offensive Problematik –nur zehn Tore in 13 Ligaspielen reichte am Ende gerade für Platz 13. Vom Vereinsboss Christian Illedits kamen zum Abschied dennoch positive Worte: „Wir haben uns im Guten getrennt. Ich bin ihm unendlich dankbar für sein Engagement und auch für sein Verständnis. Franz Lederer ist völlig loyal, er muss sich auch nichts vorwerfen und hat das Maximum herausgeholt.“ Wie es um seine Zukunft steht, ließ Franz Lederer vorerst noch offen: „Jetzt kommt einmal das Christkind und dann werden wir schauen, was im neuen Jahr passiert.“ Noch bevor das neue Jahr hingegen beginnt, will man in Draßburg einen Nachfolger präsentieren. Es gibt Kandidaten, eine Entscheidung wird aber erst getroffen,“ stellte Klubchef Illedits klar.