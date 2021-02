Nicht einfach gestaltete sich die Suche in den letzten Wochen nach Verstärkungen — jetzt hat der ASV Draßburg möglicherweise zwei wichtige Transfers getätigt. Aus der zweiten kroatischen Liga wurden Drago Lovric und Jakov Gogic ins ASV-Team gelotst. Beide kickten zuletzt bei NK Medjimurje Cakovec.

Neben Marko Markovic und David Alikoksi — die BVZ berichtete — stehen nun die Neuzugänge Nummer drei und vier auf der Draßburger Habenseite. Lovric ist ein großgewachsener Innenverteidiger, Gogic ein Spieler für die Außenbahn. „Wir sind jetzt einmal froh, dass sich die Planungen bezüglich Kader in die Zielgerade begeben“, so Draßburgs Obmann Ernst Wild, der aber noch einen weiteren Neuzugang beim ASV präsentieren könnte: „Wir sind in intensiven Verhandlungen mit einem Offensivspieler. Da könnte es demnächst eine Einigung geben.“ Namen wollte Wild aber vorerst noch keinen nennen.

Neusiedl weiter auf Offensiv-Suche

Für Neusiedl steht noch ein Punkt auf der Transferagenda, und zwar soll ein Spieler für die vorderste Front zu den Seestädtern kommen. Manager Lukas Stranz konnte bislang aber noch keine Vollzugsmeldung machen: „Wir hatten schon einige Gespräche mit dem einen oder andere Kandidaten. Spruchreif ist aber noch nichts. Wir wollen in dieser Hinsicht natürlich rasch eine Entscheidung treffen. Es muss aber da alles zusammenlaufen, der Spieler soll auch in unser System passen.“ Zeit haben die Neusiedler dazu bis zum 8. Feber, dann schließt das Transferfenster.

Erfreuliches gibt es hingegen von Goalie Mark Grigoryan zu berichten. Der armenische Tormann hat nun auch die österreichische Staatsbürgerschaft.