Draßburg: Ein neues ASV-Gesicht

Bei Spielen des ASV Draßburg wird es zunächst ein wenig gewöhnungsbedürftig: Gleich zwölf neue Spieler bedeuten ein Dutzend neue Namen und Gesichter beim Regionalliga Ost-Klub. Aber das war auch so geplant: „Wir haben versucht, uns den Markt anzusehen und dann für uns geeignete Spieler zu bekommen. Das ist im Winter keine einfache Angelegenheit, ist uns aber aus meiner Sicht ganz gut gelungen. Allerdings auch der Konkurrenz, wenn man sich so die Namen anblickt, die beispielsweise die Vienna oder Stripfing geholt haben“, so Draßburgs Trainer Dalibor Kovacevic. Einen berühmten Namen hat der ASV ab jetzt auch in seinen Reihen. Vielleicht nicht so sehr in Mitteleuropa, aber definitiv im Osten: Filip Jovicevic wird in der Rückrunde für Draßburg spielen. Sein Vater Igor war 2018/19 Trainer bei Dinamo Zagreb und ist aktuell Coach beim Dritten in der Ukraine Dnipro Dnipropetrovsk.

Kurz-Trainingscamp für die ASV-Kicker

Zurück zum Sportlichen: Der ASV musste am vergangenen Wochenende coronabedingt sein Testspiel auswärts gegen die Young Violets auslassen. Dementsprechend reduziert ging es zuletzt zur Sache, in dieser Woche wird das Tempo aber wieder angezogen. „Wir werden von Freitag bis Sonntag ein kurzes Trainingslager bei uns am Platz abhalten, wo wir jeweils schon am Vormittag starten werden“, so Kovacevic. Am Samstag (16 Uhr) gibt es dann auch ein Vorbereitungsspiel gegen St. Margarethen.

Personell sollten dann auch schon wieder die meisten Spieler dabei sein: „Aktuell sieht es so aus, dass wir fast vollzählig sein werden.“