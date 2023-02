Draßburg sucht noch nach der idealen Form

Werbung

Burgenlands Nummer eins ist noch nicht ganz dort, wo man sich sieht. „Es klappt vieles schon gut, aber einiges kann noch deutlich besser sein“, so Trainer Michael Porics, der zuletzt ein hart erkämpftes 3:3-Remis seiner Mannschaft im Testspiel gegen Klingenbach sah. „Die Vorbereitung verlief wie erwartet. Wir haben fast nur auf Kunstrasen gespielt, hatten immer wieder Ausfälle. Das alles ist aber in der Phase nicht ungewöhnlich.“ Wo man in Draßburg noch den Hebel ansetzen muss, offenbarten die Tests: „Im Umschaltspiel in der Defensive haben wir noch Luft nach oben. Da müssen wir uns steigern“, so Porics und spricht dabei auch die drei Gegentore gegen die Klingenbacher an, die man in dieser Saison übrigens zum zweiten Mal nicht bezwingen konnte. Im BFV-Cup scheiterte man nach einer 0:2-Niederlage am Burgenlandliga-Klub. Personell sieht die Situation beim ASV in Hinblick auf den Frühjahrsstart gegen Siegendorf in der kommenden Woche durchaus gut aus. Einzig Marko Grubesic wird beim Start noch nicht fit sein.

Bei den zuletzt angeschlagen Tobias Polz und Marko Markovic dürfte er sich rechtzeitig ausgehen: „Aber wir haben jetzt einen noch größeren Kader, haben mit Julian Krenn nur einen Spieler abgegeben und drei Neue geholt. Da kann man durchaus den einen oder anderen Spieler kompensieren“, macht sich der Coach der Draßburger in Sachen Personal wenig Sorgen und ortet gleichzeitig einen zweiten Vorteil: „Es wird ein harter Kampf um das Leiberl. Da kann im Training keiner nachlassen, muss jeder immer alles aus sich herausholen.“