NSC empfängt Aufsteiger

Neusiedl – FavAC; Freitag, 19 Uhr. Der NSC will nach dem 1:1 gegen TWL Elektra auch gegen den Aufsteiger aus Wien-Favoriten anschreiben. „Dazu müssen wir aber an die Leistung der zweiten Halbzeit anschließen“, weiß Trainer Stefan Rapp, der einen bissigen Liga-Neuling erwartet. FavAC holte sich in Runde eins im Derby gegen Mauerwerk durch ein Tor in Minute 96 (!) ein 1:1, startete also so wie der NSC in die neue Saison. „Wir müssen auch bis zur letzten Minute hellwach sein, uns fokussiert präsentieren“, so Rapp, der im BFV-Cup zuletzt eine extrem solide Vorstellung des NSC, der 7:0 beim 1. Klasse Nord-Meister Breitenbrunn gewann, sah. Für Neusiedl ein wichtiger Sieg, vor allem auch, weil man Chancen nutzte. Auch wenn der Gegner zwei Ligen tiefer spielt: „Wir haben unsere Chancen früh genutzt und das hat der Mannschaft gut getan“, so Rapp, der jetzt auf eine ziemliche Unbekannte trifft: „Wir haben uns Videomaterial besorgt, aber viel wissen wir nicht über den Gegner.“ Aktuelle Infos: Personell gibt es in Neusiedl wieder zwei wichtige Optionen. Innenverteidiger Tomas Bockay und Goalgetter Matus Paukner sind wieder spielberechtigt in der Liga, haben ihre Sperren abgesessen. Dafür müssen Elias Tarzi und Sebastian Toth angeschlagen passen.