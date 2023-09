Dressur - Peter Gmoser und Belinda Weinbauer top

Peter Gmoser vom Reitsportzentrum Pannonia Sieggraben siegte dabei in der Klasse L und in der Großen Tour. In der Klasse L ritt der Routinier mit dem fünfjährigen Hannoveraner-Hengst Laos 16 in den zwei Teilbewerben und im Finale zum Sieg. Ebenso im Sattel war Gmoser mit der neunjährigen Hannoveraner-Stute Dante´s Daiquiri.

Belinda Weinbauer, ebenfalls Athletin vom Reitsportzentrum Pannonia Sieggraben, ritt in beiden Teilbewerben mit der achtjährigen Aurelia OLD zum Sieg.