Euro Youngster 2023: Triumph für Peter Gmoser

In Oisnitz wurde vom kürzlich die Euro Youngster 2023 ausgetragen. Peter Gmoser vom Reitsportzentrum Pannonia Sieggraben siegte mit dem talentierten Hannoveraner-Hengst Laos mit einer Traumnote von 9,5 für den tollen Galopp. Auch Belinda Weinbauer war mit den Jungpferden sehr siegreich. Im Sattel von Machiavelli ritt sie mit fast 78% auf den ersten Platz in der Dressurpferdeprüfung der Klasse S für 7-jährige Pferde. Auf der Oldenburger-Stute Aurelia OLD kontne sie alle FEI Junioren-Prüfungen in der Klasse M für sich entscheiden.