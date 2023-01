Bandenzauber erinnerte fast an die Glanzzeiten

Werbung

Richtig zufrieden fiel das Resümee der Forchtensteiner nach der 27. Auflage des Rosalienpokals aus Sicht der Veranstalter aus. Nach zwei Jahren coronabedingter Hallenpause durfte man in der Mattersburger Sporthalle endlich wieder Bandenzauber bestaunen. „Es war eine super Veranstaltung, die absolut reibungslos über die Bühne ging“, freute sich SVF-Obmann Gerhard Leitner über das Traditionsturnier und betonte: „Ich glaube, dass sich die Leute durchaus noch nach der Halle sehnen. Unser Turnier war richtig gut besucht, außerdem waren es faire und gute Spiele. Und auch ÖFB-Präsident Gerhard Milletich hat sich unser Turnier nicht nehmen lassen.“

Der war freilich auch da, um seinen Parndorfern, die stets zu den besten Hallenkickern Burgenlands zählen, auf die Beine zu blicken. Mit dem Turniersieg hatte der BFV-Hallenmasters-Rekordsieger diesmal aber nichts zu tun, scheiterte im Semifinale an richtig starken Schattendorfern, die in der regulären Spielzeit keine Niederlage einstecken mussten. Im Finale verlor man dennoch und zwar im Penaltyschießen gegen die AKA U18, womit es am Ende doch noch einen Forchtensteiner Sieg gab, weil AKA U18-Co-Trainer Ronald Spuller für den urlaubenden Chefcoach Christoph Witamwas einsprang. „Die Mannschaft hat guten Hallenfußball gezeigt und sich dann auch dafür belohnt“, so Spuller.

Auch Schattendorfs Coach Alfred Wagentristl sprach von einem gelungenen Auftritt seiner Mannschaft: „Natürlich hätten wir gerne gewonnen, aber aus die Darbietung unserer jungen Mannschaft kann man viel Positives mitnehmen. Überhaupt war es ein richtig gelungenes Turnier. Kompliment an den Veranstalter.“

Der gewann zwar als einziger gegen den späteren Turniersieger AKA U18, verpasste aber knapp das Semifinale. Und für 2024 steht fest: „Es wird eine nächste Auflage des Rosalienpokals geben“, so Leitner, der erklärt: „Uns nennt man die Burgherren und Burgherren stehen für Tradition.“