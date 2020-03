Das vergangene Wochenende war für die Talente der drei AKA-Mannschaften ein sehr intensives. U15 und U16 testeten innerhalb von 24 Stunden im Doppelpack. Das vor allem deswegen, um auch die Spieler bei Laune zu halten, die es nicht zwingend in die „erste“ Formation schaffen werden. Am Freitag kamen die Altersgenossen des SV Donau nach Mattersburg, am Samstag reiste niemand Geringerer als Rapid Wien mit drei Teams zum sportlichen Vergleich ins Burgenland.

U15-Trainer Christoph Morgenbesser sah gegen Donau eine äußerst spielfreudige Truppe, die einen ungefährdeten 3:0-Sieg einfuhr. Gegen die Grün-Weißen gab es eine laue erste Halbzeit (jedoch mit einer Gästeführung). Im zweiten Spielabschnitt kamen die Hausherren auf – Lind Hajdarai und Jakob Pichler vergaben Top-Möglichkeiten.

„Wir hätten durch ein besseres Passspiel im letzten Dritten das Spiel drehen können oder sogar müssen,“, resümierte der Coach nach dem 0:1. „Ich bin mit dem Auftritt trotzdem zufrieden.“

Mit zwei Siegen tankten hingegen die U16-Youngsters jede Menge Selbstvertrauen, können mit breiter Brust am Samstag nach Favoriten fahren. Beim 4:3 über Donau wagte Trainer Ivo Smudla einige Experimente: Lazar Erak stellte mit seinem Doppelpack zudem Ansprüche auf ein Leiberl im Stammkader.

U16-Cracks mit einer Top-Vorstellung

Die „Gesetzten“ ließen sich dann alles andere als lumpen, bogen Rapid 3:1 zurecht. Nicolas Wisak und Niklas Lang unterstrichen ihre blendende Form. Die neu formierte Abwehr (Milan Martinov ist verletzt) stand sicher.

Von den jahrgangsälteren Spielern (drei sind erlaubt) präsentierten sich Tormann Robert Gregull und Florian Krutzler als Leistungsträger. Das Verteidigen in der eigenen Box beschrieb U18-Trainer Christoph Witamwas nach der 2:4-Niederlage gegen die Hütteldorfer als inaktiv. „Nicht nur 11 Spieler, sondern alle müssen unseren Spielplan intus haben“, fasste er bei der Besprechung nach dem Abpfiff zusammen.

Bis zum vierten Gegentreffer in der Nachspielzeit sah er eine ordentliche Leistung, zweimal konnte die Führung der Rapidler egalisiert werden.

„Im Spielaufbau und beim Gegenpressing sieht man schon große Fortschritte“, so Witamwas weiter. Der sich natürlich erhofft, mit einer stabilen Defensive beim Auftakt aus Wien einen Punkt entführen zu können.