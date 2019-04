Die Saison der Mattersburg Rocks war eine Achterbahnfahrt und diese endet bekanntlich immer unten. Dennoch: Nach dem bitteren Halbfinal-Aus gegen Sankt Pölten blicken die Rocks in erster Linie nach vorne und im Rückspiegel steht dennoch eine – unter diesen Umständen – überraschend gute Saison. Bitte einsteigen, die Achterbahn der BVZ-Saisonanlyse.

Die Talfahrt vor der Saison

2017/18 waren die beiden US-Amerikaner Royce Woolridge und Arnold Fripp das Um und Auf bei den Rockern. Ihre Zeit war in der Mid-Season abgelaufen. Genauso, wie der alte Vorstand der Rocks. Über den Sommer stand das Schicksal der Rocks an der Kippe. „Da hat es viele gegeben, die gemeint haben, es wird den Verein gar nicht mehr geben oder wenn, nur noch in der Landesliga“, erinnert sich Corey Hallett. Der Big Man nahm selbst das Heft als Obmann in die Hand. Claudio Vancura wurde Sportlicher Leiter. Mitglieder des alten Vorstands unterstützen die neue Vorstands-Crew. „Man muss allen Helfern, Unterstützern und Sponsoren danken, ansonsten würde das nicht gehen“, bedankt sich Hallett bei den vielen fleißigen Händen im Hintergrund.

Es ging es in die Schock-Tiefe

Die neue Führung machte ihre Hausaufgaben, um kurz vor dem Saisonstart zwei Watschn zu kassieren. Neo-Trainer „Aco“ Djuric warf aus zeitlichen Gründen noch vor seinem ersten Pflichtspiel das Handtuch. Top-Transfer Armin Topic wurde für das Studium nicht zugelassen und die Rocks wollten ihn nicht als Profi anmelden, der Deal platzte.

Gold Nuggets in luftiger Höhe

Was die Rocks aus der personellen Not machten? Coups der Extraklasse. Mit James Williams wurde ein Ex-Coach zurück an die Wulka geholt. Er nahm Kumpel Gary Ware mit – ohne Zweifel der beste Center der Liga. Und weil sich Max Hübner und Bundesligist Traiskirchen einvernehmlichen trennten, wurde auch noch ein Top-Allrounder an Bord geholt. Als sich Marko Soldo während der Saison nach Kroatien verabschiedete, wurde der 51-jährige Joey Vickery reaktiviert – der Kanadier bewies, dass er immer noch nicht zum alten Eisen gehört.

Vom Himmel auf den Boden

Während der Regular Season zeigten die Rocks – einem Ausrutscher gegen Salzburg ausgenommen – keine Schwächen. Doch Obmann Corey Hallett wurde nicht müde zu betonen, dass es erst in den Play-offs zählt. Und da blieb die Erkenntnis, dass die Rocks noch nicht reif sind für den Titel – Sankt Pölten jubelte in einer dramatischen Halbfinal-Serie.

Für die nächste Achterbahn

Mit Trainer James Williams sind sich die Rocks bereits einig „weil er ein Mattersburger ist, einfach hierher gehört“, erläutert Hallett. Am Spielersektor wird es ein, zwei Veränderungen geben, der große Umbruch soll ausbleiben. Hallett: „Der Titel wird nach Mattersburg zurückkommen, das verspreche ich.“