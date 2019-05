Die Hausherren starteten in die Partie und durften auch schon jubeln: Nach wenigen Sekunden scherzelte Andreas Strommer einen Eckball von Philip Knotzer am kurzen Eck in die Maschen. „Gestern trainiert und heute erfolgreich ausgeführt“, jubelte Bad Sauerbrunns Chefcoach Heinz Kremser an der Seitenoutlinie.

Die Heimischen mussten mit Thomas Ofner, Stanislav Morhac, Dominik Strondl, Manuel Gausch und Marco Vargek gleich fünf Stammspieler vorgeben. Dass auch der Gegner diesmal viele Verletzte zu verkraften hatte, spielte Daniel Hutter und Co. natürlich in die Karten. Vor der Pause bekamen die rund 250 Zuschauer wenig Prickelndes zu sehen. Bad Sauerbrunn leicht feldüberlegen, doch fehlte es beiden Teams an Kreativität um gefährlich vor das Tor zu kommen.

Nach der Pause änderte sich der Charakter dieses Spieles: Die Partie wurde deutlich härter, doch die Gastgeber durften wieder früh jubeln. In Minute 52 vollendete Tomas Kubik eine schöne Vorarbeit von Daniel Hutter und Benjamin Bachler zum 2:0. Zehn Minuten später traf Philip Knotzer aus rund 18 Metern mit dem Innenrist gezielt zum Drei-Tore-Vorsprung. Die Sankt Margarethener steckten trotz der vermeintlichen Entscheidung nicht auf und erarbeiteten sich einige gute Möglichkeiten.

Zählbares brachte aber nur Bojan Brezovac zustande als er in Minute 79 aus spitzem Winkel via Latte und Innenstange den Ehrentreffer erzielte. Mutige Angriffe der Gäste und einige übermotivierte Zweikämpfe beider Seiten folgten, doch am Ergebnis änderte sich nichts mehr. Bad Sauerbrunn-Coach Kremser: „Der Heimsieg geht in Ordnung. Im Duell der ersatzgeschwächten Teams setzten wir uns letztendlich doch klar durch.“

Vorschau: Am Samstag geht es ins Ritzinger Sonnenseestadion (Anpfiff um 17 Uhr). Den Mittelburgenländern fehlt nur ein Punkt auf die in der Tabelle auf Rang sieben liegenden Kurortler. SCBS-Trainer Heinz Kremser: „Thomas Ofner, Manuel Gausch und Marco Vargek kehren vermutlich wieder in den Kader zurück. Wir wollen einen einstelligen Tabellenplatz erreichen und daher in Ritzing auswärts unbedingt punkten.“