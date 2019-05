Vor allem vor der Pause waren die Gäste deutlich stärker als die Gastgeber. Das war auch deshalb überraschend, weil sich die Bad Sauerbrunner zuletzt beim 0:5 gegen Pinkafeld nicht unbedingt mit Ruhm bekleckerten und mit Andreas Strommer ein weiterer Stammspieler wegen einer Sprunggelenksverletzung vorgegeben werden musste.

„Wir traten als starkes Kollektiv auf, ich freue mich sehr über die tolle Reaktion der Mannschaft nach dem 0:5 gegen Pinkafeld“, so SCBS-Trainer Heinz Kremser. Bereits in Minute 15 tankte sich Philip Knotzer an der linken Flanke durch und seine Hereingabe drückte der Slowake im Bad Sauerbrunner Dress, Tomas Kubik, zur Führung über die Linie.

Der SV Oberwart hatte sich noch gar nicht richtig erholt, da startete Kubik ein beeindruckendes Solo, ließ einige Gegenspieler stehen und traf eine Minute nach seinem ersten Treffer zum 2:0 für die Blau-Weißen. Nach der Pause hatten die Heimsichen mehr Ballbesitz, doch außer einem Lattentreffer von Lukas Zapfel gab es nichts zu verbuchen für den SVO. Dass einige gute Kontermöglichkeiten nicht genutzt werden konnten, forderte in der Endphase noch einmal das Nervenkostüm von Trainer Kremser.

Vor allem weil Oberwart-Goalgetter Thomas Herrklotz in Minute 90 aus kurzer Distanz noch zum 1:2 verkürzen konnte. „Letztlich siegten wir aber hochverdient. Weil Kubik schon in der ersten Halbzeit noch zumindest zwei ganz, anz dicke Chancen ausgelassen hat“, meinte ein zufriedener Bad Sauerbrunn-Obmann Gerhard Kern nach dem Auswärtssieg. „Da kamen wenige unserer Spieler auf ihre normale Form und wir mussten froh sein, dass es nicht schon vor der Pause entschieden war“, sagte Oberwart-Trainer Jürgen Halper.

Vorschau: Am kommenden Freitag gastiert Fixabsteiger Wimpassing im Bad Sauerbrunner Wetterkreuzstadion. Trainer Kremser hofft auf die Rückkehr von Andreas Strommer.

„Mit den vielen anderen Ausfällen werden wir noch nicht rechnen können. Aber wir wollen den Heimsieg am Freitag unbedingt, auch weil wir die 42 Punkte aus dem Vorjahr übertreffen wollen“, so Kremser vor dem Spiel gegen Wimpassing. „Auf uns wartet eine Herkules-Aufgabe“, beschreibt Wimpassings Sportlicher Leiter Markus Windholz das Duell mit Bad Sauerbrunn. Tomas Varhanik (gesperrt) und Niklas Strohmayer-Dangl (Landschulwoche) kehren zurück, Marko Ilic fehlt (Rotsperre).