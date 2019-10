Am Samstag um 16 Uhr gastiert der ASV Siegendorf im Kurort. „Wir haben zuletzt gegen einen starken FC Deutschkreutz auswärts verloren und die Niederlage geht auch in Ordnung. Vielleicht ist sie etwas zu hoch ausgefallen“, resümierte Bad Sauerbrunn-Trainer Heinz Kremser die letzte Auswärtspleite.

Kommende Aufgabe heißt Titelkandidat

Gegen den ASV Siegendorf fehlt am Samstag der gesperrte Abwehrchef Thomas Ofner. Elf der 17 Punkte, die der SC Bad Sauerbrunn am Konto hat, wurden im heimischen Wetterkreuzstadion erspielt. Kremser: „Es wird nicht leicht gegen den Titel-Mitfavoriten, aber wir werden uns hoffentlich zu wehren wissen.“

Der Einsergoalie der Blau-Weißen, Markus Böcskör, und der schnelle Neuzugang auf der Außenbahn, Timo Rzucidlo, sind für das Spiel gegen den Aufstiegskandidaten fraglich. „Markus erlitt beim Spiel in Deutschkreutz in der ersten Halbzeit wieder eine Muskelprellung und Timo hat aktuell mit dem Rücken zu tun. Es würde uns schon guttun, wenn die beiden auflaufen könnten, denn zuhause wollen wir natürlich wieder einen vollen Erfolg feiern“, so Kremser zu Wochenbeginn über die Personalsituation.

Wobei auf Zweiergoalie Kurt Trauner schon öfter Verlass war und hier nicht das große Zittern bei den Kurortlern ausbrechen würde. „Kurti hat schon einige Male in der Burgenlandliga bewiesen, dass wir absolut auf ihn zählen können“, weiß Bad Sauerbrunns Chefcoach.