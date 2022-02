Guter Test und ein Transfer am letzten Drücker

Der SC Bad Sauerbrunn zeigte gegen die Regionalliga-Truppe aus Wiener Neustadt einen couragierten Auftritt, auch wenn das Spiel am Ende mit 1:3 verloren ging. „Kämpferisch war es eine tadellose Vorstellung meiner Mannschaft“, zeigte sich Coach Heinz Kremer mit dem Gezeigten großteils zufrieden. Dennoch merkte er an: „Im Spielaufbau hätten wir uns leichter getan, wenn wir nicht den einen oder anderen einfachen Ballverlust gehabt hätten.“ Lukas Stifter im Tor glänzte mit einigen starken Paraden, vorne hatte man auch selbst die eine oder andere gute Möglichkeit. Eine davon nutzte Marco Vargek, der sich energisch durchsetzte und in Minute 69 den 1:3-Endstand fixierte. Mit von der Partie war auch erstmals der slowakische Neuzugang Lukas Bukovinsky, der kurz vor Transferende noch zu den Kurortlern stieß. Weil sich Kapitän Thomas Ofner am Knie verletzt – die BVZ berichtete – war man beim SCBS zum Handeln gezwungen. „Wir sind froh, dass wir jetzt noch einen Innenverteidiger bekommen habe, das ist so spät gar nicht so einfach“, meint Kremser.