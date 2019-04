Die rund 250 Zuschauer bekamen in Leithaprodersdorf ein richtig verrücktes Duell zweier ersatzgeschwächte Teams zu sehen. „Wir spielten erste Halbzeit so, wie man auswärts spielen muss“, freute sich Bad Sauerbrunn-Trainer Heinz Kremser über die Leistung in den ersten 45 Minuten. Nach 25 Minuten nutzte der torgefährliche Tomas Kubik eine gute Vorlage von Daniel Hutter zur Führung. Kurz vor der Pause wurde Philip Knotzer von Christian Por ideal freigespielt und nutzte die Möglichkeit zur komfortablen Pausenführung. „Wir haben vor der Pause gespielt, als würde es um nichts mehr gehen“, ärgerte sich Leithaprodersdorf-Trainer Peter Benes. Die Gäste hätten durchaus noch höher führen können. Nach der Pause dann ein ganz anderes Spiel. Nach einem Foul von Thomas Ofner an Florent Thaci, verwertete dieser den Elfer souverän zum 1:2 (51.). Kremser: „Es war ein ganz normales Laufduell.“

Dann ein Doppelschlag von den Gastgebern: Levi Markhardt (65.) und ein neuerlicher Thaci-Elfer – nach Foul an Leo Saiji (70.) – sorgten für das endgültige Kippen der Partie. Der zweite sorgte für viel Ärger bei Gästeverteidiger Manuel Gausch, der seinem Unmut Luft machte und dafür von Schiedsrichter Thomas Paukovits vom Platz gestellt wurde. Neun Minuten vor dem Ende kamen die Kurortler dann in Unterzahl zum Ausgleich: Nach einem Handspiel von Christian Fleischhacker entschied der Referee auf Elfmeter für Bad Sauerbrunn und Philip Knotzer ließ sich die Chance nicht nehmen. „Unterm Strich war es ein verdienter Punkt und ein gerechtes Remis aufgrund der beiden verschiedenen Hälften“, meinten die beiden Coaches nach dem Spiel.

Vorschau: Am Freitag im Heimspiel gegen Sankt Margarethen soll die „Minikrise“ des Gegners genutzt werden, um wieder voll zu punkten. „Auch wenn es schwer wird, denn neben den Langzeitverletzten Dominik Strondl und Stanislav Morhac wird jetzt vermutlich auch Thomas Ofner verletzt ausfallen und auf den gesperrten Manuel Gausch müssen wir auf alle Fälle verzichten“, so Kremser. Thomas Ofner musste in Leithaprodersdorf nach 55 Minuten verletzt vom Feld.“