Zwar ist der 35-jährige Dominik Strondl schon das siebente Jahr beim SC Bad Sauerbrunn unter Vertrag, doch seit mittlerweile neun Monaten durchlebt der „Lange“ einen verletzungsbedingten Leidensweg. „Mir wurde im Oktober vergangenen Jahres ein Knochenödem diagnostiziert und ich wurde auch diesbezüglich behandelt.

Die Schmerzen wurden aber nicht weniger und so besuchte ich zwischenzeitlich neun Ärzte“, erzählt der Wiener Neustädter. Nach verschiedensten Behandlungen wie Ilomedin-Infusionen und ähnlichem stellte sich nun heraus, dass der schussgewaltige Offensivspieler um eine Operation nicht herumkommt.

„Am 6. September komme ich in Wien unters Messer. Nach vielen Monaten und zahlreichen kostspieligen Arztbesuchen hoffe ich nun, dass das nun der finale Eingriff ist, bevor ich wieder normal trainieren kann.“ Ob er mit 35 Lenzen nicht ans Aufhören denkt? „Nein, daran denke ich keine Sekunde. Ich fühle mich in Bad Sauerbrunn pudelwohl und bin überzeugt, dass ich noch helfen kann. Mein Plan ist, dass ich ab Dezember trainieren kann und entweder im 1b-Team oder bei Bedarf auch in der Burgenlandliga spiele.“

„Nick ist einer der wichtigsten Spieler“

Bad Sauerbrunns Cheftrainer Heinz Kremser würde es sehr freuen, wenn ihm sein „Einserstürmer“ wieder zur Verfügung stehen würde: „Nick ist für uns ungemein wichtig. Einer der wichtigsten überhaupt in meiner Mannschaft. Er geht immer voraus und gibt in jedem Spiel alles, was er drinnen hat. Ärgerlich ist ein wenig, dass erstens die richtige Diagnose derart spät gestellt wurde, und zweitens, dass Nick derart lange auf einen Operationstermin warten muss. Ich bin aber auch zuversichtlich, dass er es schafft, wieder ins Spielgeschehen einzugreifen. Ich würde mich für ihn und uns sehr freuen.“ Mittlerweile betätigt sich der Torgarant auch als Trainer bei den Blau-Weißen.

„Ich habe die U10-Mannschaft übernommen und schnupper grad ein wenig in das Trainergeschäft rein. Ob in ein paar Jahren mehr daraus wird, kann ich noch nicht sagen“, so der Ex-Mattersburg-Kicker. Immerhin schaffte es Strondl in seinen neun Jahren beim SV Mattersburg in den erweiterten Profikader.

„Es war eine wunderbare Zeit beim SV Mattersburg und dass ich danach noch für einen derart gut geführten Verein wie den SC Bad Sauerbrunn spielen darf, ist definitiv auch keine Selbstverständlichkeit. Ich habe hier viele Freunde gefunden und möchte unbedingt noch vieles zurückgeben“, hofft der 1,90-Hüne auf ein Comeback im Frühjahr 2020, der seinem Team in der kommenden Saison viel zutraut: „Unser 1b-Team hat gute Chancen nach der Saison 2017/18 noch einmal aufzusteigen und ich traue auch dem Burgenlandligateam zu ganz vorne mitzuspielen. Wir sind spielerisch stärker geworden und vor allem breiter aufgestellt.“