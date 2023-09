UTC Neudörfl: Titel-Angriff der 35er-Herren kann starten!

Die Anlage des ASKÖ Auhof Linz ist am Samstag und Sonntag Schauplatz des großen Bundesliga-Finalturniers der Altersklasse 35+. Für den UTC Neudörfl, der in der Gruppenphase alle Spiele gewinnen konnte, bedeutet das: Zwei Siege fehlen noch, dann wäre das Team aus dem Burgenland zum insgesamt achten Mal Meister. Das erste Halbfinale steigt dabei am Samstag gegen den Vorarlberger Klub UTC Vandans, Zweiter der Gruppe B. „Sollte keiner unserer Spieler ausfallen, sehe ich uns da schon als Favorit“, stellt Mannschaftsführer Otto Höttinger klar. Von der Papierform her läuft die Sache dann auf ein Finale gegen Gruppe A-Leader TC St. Johann, vor zwei Jahren Meister und im Vorjahr Finalgegner der Neudörfler, hinaus. Die beiden Halbfinalgewinner spielen dann am Sonntag um den Titel.

Bereits im Vorfeld des Finales wurde Marco Mirnegg, seit 2017 für den UTC Neudörfl tätig, geehrt. Die Marktgemeinde Neudörfl zeichnete ihn für den WM-Titel, den er in der Altersklasse 40+ im April im türkischen Manavgat holte, mit der Goldenen Ehrennadel aus.