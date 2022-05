GTU-Mädels zeigten bei den Austrian Open auf

Werbung

Bei den Austrian Open, die am vergangenen Wochenende in Wiener Neustadt stattfanden, waren auch zahlreiche Tänzerinnen der Gymnastik & Tanz-Union Mattersburg am Start. Und die konnten bei einer der teilnehmerstärksten österreichischen Showdance-Meisterschaften voll überzeugen. Vier Tanzbeiträge starteten für die GTU Mattersburg, drei davon schafften am Qualifikationstag den Sprung ins Finale. Das Newcomer-Duo Judith Michalitsch und Christina Meidl ertanzte sich mit ihrem dynamischen Beitrag „River“ in der Kategorie Open Duo/Trio den vierten Platz. In der Kategorie Open Small Group ging La Shox mit „Hit The Road Jack“ an den Start.

Anfangs hatte man noch mit kleinen Schwierigkeiten zu kämpfen, im Finale war dann nichts mehr von Nervosität zu sehen. Bei der Verkündung der Platzierung gab es riesigen Jubel: La Shox sicherte sich für eine tolle Darbietung den österreichischen Vizemeistertitel. Erstmals trat La Shox in der Kategorie Lyrical Group an. Neben den von professionell trainierten Tanzschulgruppen dominierenden Teilnehmerfeld, glänzten auch die GTU-Mädchen mit „Losing My Religion“. Am Ende mussten sie sich aber der harten Konkurrenz geschlagen geben und landeten auf Platz vier. Ein besonderes Zuckerl gab es für La Shox mit der Qualifikation für die International Championship, die Ende Mai in Tirol ausgetragen werden. Die Vorbereitungen darauf laufen bereits auf Hochtouren.