GTU Mattersburg mit großer Show

Werbung

Nach zweijähriger Zwangspause wurde am Wochenende in Eisenstadt endlich wieder getanzt. Bei der 15. Burgenländischen Landesmeisterschaft gehörte die Gymnastik- & Tanz-Union Mattersburg zu den großen Abräumern. Allen voran La Shox, die mit ihrer Choreo „Hit The Road Jack“ die Kategorie „Masters Kleingruppe Funky“ rockten – 133 Punkte und Platz eins.

Weitere erste Plätzen fuhren La Shox mit „Losing My Religion“ in der Klasse „Masters Gruppe Open“ und die Gruppe Show 5 mit „I See Fire“in der Kategorie „Senioren-Kleingruppe Open“. Die Meisterschaftsneulinge Show 2 erreichten in der Klasse „Kinder-Kleingruppe Open“ mit „Handclap“ den zweiten Platz. Auf den Sieg fehlten nur zwei Punkte. Weiter geht es für die GTU beim Austrian Dance Cup am Sonntag und Ende April bei den Austrian Open in Wiener Neustadt.